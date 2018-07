Noapte cu scandal la Spitalul Judeţean din Craiova. Un medic acuza faptul că nu a putut opera doi pacienţi

A fost o noapte cu scandal la Spitalul Clinic Judeţean din Craiova. Un medic urolog susţine că nu a putut opera seara trecută doi pacienţi, pentru că nu avea în blocul operator de urgenţă instrumentarul necesar intervenţiei.

Doctorul spune că nu este pentru prima dată când se loveşte de această problemă atunci când este de gardă. Pe de altă parte, conducerea unităţii susţine că operaţiile puteau fi amânate până dimineaţă, când ar fi fost deschisă sala de operaţii de la Urologie.

Scandalul a pornit în momentul în care medicul urolog de gardă a decis că doi pacienţi, o femeie cu o tumoră şi un bărbat care avea probleme la vezica urinară, trebuie operaţi. Blocul operator de pe secţia de Urologie se închide după-amiaza şi sunt deschise câteva săli de operaţie, folosite pentru urgenţe. Medicul urolog susţine însă că de acolo lipsea instrumentar esenţial.

Ioana Neagu, soţia pacientului: "Viaţa soţului meu e pusă în pericol, dacă nu e operat imediat moare. Bunăvoinţa medicilor este, dar nu au cu ce, nu au material. Există, dar sunt închise, dar nu înţeleg, această asistentă e patron sau ce e?"

Unul dintre pacienţi a aşteptat câteva ore să intre în sala de operaţie, timp în care medicul a cerut ajutorul managerului. A fost nevoie de intervenţia conducerii spitalului care a solicitat sonde urinare şefului secţiei, pentru ca operaţia să se desfăşoare în bune condiţii.

Gheorghe Neagu, pacient: "Am dureri groaznice, nu am mai urinat de duminică dimineaţă, nu pot nici să respir mai puternic, să respir aer, am dureri groaznice şi mi s-a spus că trebuie să bage două sonde să deblocheze rinichii şi să mă ajute".

Conducerea spitalului susţine că cei doi pacienţi nu ar fi avut nevoie de intervenţie chirurgicală imediată.

Acum, o comisie din cadrul spitalului va decide dacă medicul urolog va fi lăsat să mai facă gărzi.

O problemă similară a fost semnalata şi în urmă cu câteva săptămâni, când un pacient a aşteptat şase ore pe masa de operaţie. Era sfârşit de săptămână şi, potrivit protocolului, erau deschise doar câteva săli de operaţie. Medicul urolog a refuzat însă să opereze într-o altă secţie, aşa că în cele din urmă un alt medic a venit de acasă şi a făcut intervenţia. Acel incident este anchetat de Ministerul Sănătăţii.

