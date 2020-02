Medic: masca de protecție purtată de un pacient sănătos nu îl ajută cu nimic

Medicul pediatru Mihai Craiu a vorbit într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului Pro TV Liliana Curea despre cele mai importante reguli de sănătate care trebuie respectate în această perioadă de părinți pentru copiii lor.

Discuția a pornit de la situația iminentă cu care se confruntă România în prezent în ceea ce privește epidemia de coronavirus, după ce în Italia s-au înregistrat până acum cele mai multe cazuri din afara Asiei.

Medicul Mihai Craiu spune că, din studiile date publicității de medicii chinezi, până acum nu s-au înregistrat niciun deces provocat de coronavirus la copii. Sfatul doctorului pentru părinții din România este să nu devină ”complet paranoici dacă există o boală cu răceală și febră” și să respecte regulile elementare de igienă: spălatul pe mâini cât mai des și evitarea contactului fizic cu alte persoane.

”Medicii chinezi au publicat toate cazurile de copii infectați cu coronavirus, niciunul din acești copii nu a murit. Sunt relativ puțini, vorbim de câteva zeci de cazuri din cele zeci de mii de cazuri. Niciunul din acești copii nu a fost ventilat mecanic și asta este încurajator.

De altfel, și în precedentele infecții în care au existat evoluții pandemice, copiii nu au fost atât de afectați. De aceea cred că în acest moment mesajul către părinți este „respectați regulile de igienă, nu deveniți complet paranoici dacă există o boală cu răceală, febră și tuse, și mergeți la medicul de familie cu copilul care a intrat în contact cu cineva care vine dintr-un focar cunoscut„.

Mai ales pentru românii noștri care se întorc din comunitățile de români din Italia, cred că dacă avem orice fel de suspiciune, bine este să dăm întâi un telefon la medicul de familie. Un telefon nu transportă într-un spațiu închis public către alți posibili receptori ai virusului nimic. De aceea, întâi trebuie să anunțăm. Și cred că autoritățile asta vor face, să pună la dispoziție niște numere dintre acestea, scurte, pentru a fi anunțat posibilitatea de suspiciune.” - a declarat medicului pediatru Mihai Craiu în emisiunea ”Doctor de bine”, difuzată exclusiv online pe www.stirileprotv.ro.

Cât despre cazurile, ziolate, ce-i drept, în care unele persoane nu au mai fost primite la școală pentru că erau suspectate de coronavirus, medicul subliniază faptul că au existat cazuride pacienți care, fără să aibă semne evidente de boală, au transportat virusul.

”Degeaba nu-l primim pe cel care pare evident bolnav, pentru că mai sunt pe lângă el încă alți 100 de contacți care pot să transmită boala și fără să fie evident bolnavi. Asta știm sigur la coronavirus, că există pacienți care, în focar, fără să aibă semne evidente de boală, au transportat către cei susceptibili virusul.” - a declarat doctorul.

Masca de protecție nu ne ajută pe noi împotriva gripei și coronavirusului, ci îi ajută pe ceilalți din jurul nostru

Un alt subiect foarte discutat la această oră în România este legat de lipsa măștilor de protecție din farmacii - cunoscute și sub denumirea de ăști chirurgicale- în contextul epidemiei de gripă și a eventualelor cazuri de infectare cu coronavirus care ar putea apărea în România.

Medicul Mihai Craiu afirmă că aceste măști nu îi ajută pe oamenii sănătoși să nu se îmbolnăvească, pentru că sunt construite destul de rudimentar.

În schimb, dacă o persoană bolnavă poartă această mască, este diminuat riscul ca cei din jurul său să se îmbolnăvească la rândul lor.

”În principiu, măștile sunt, în conformitate cu toate studiile la ora actuală, eficiente pentru pacientul bolnav. Adică? Să nu împrăștie când strănută sau tușește picăturile fluide, ceața aceea mică, care va căra virusuri sau bacterii la cei din jurul nostru. Deci dacă trebuie să mergem la doctorul de familie sau la urgențe cu un copil care strănută sau tușește, dacă nu știm că are gripă, rugămintea mea este puneți-i o mască pe față. Dacă nu o aveți folosiți un fular la gură până primul de la spital, la triaj, masca respectivă. Nu este recomandat să mergem cu un copil care strănută și tușește prin mijloacele de transport în comun și să le dăm tuturor celorlalți.

Revenind la mască, masca pentru pacientul absolut sănătos care trebuie să se ducă la școală sau merge în parc nu aduce nicio protecție în plus, pentru că virusurile sunt atât de mici încât orificiile măștii ... plus că nu stă fix pe față, nu ne protejează. Ne protejează măsurile de igienă despre care am tot vorbit.

În cazul în care vorbim despre educatoare, asistenta de la grădiniță, persoane care lucrează în servicii publice, vânzătorii de la supermarketuri - deci oameni care se întâlnesc cu foarte lume - în afară de corpul medical, da, noi ar trebui să purtăm astfel de măști, ca să fim la un risc ceva mai mic.

Dar, încă o dată, masca e mai ales pentru ca un bolnav să nu contamineze pe cei din jur. De altfel, și de asta a fost inventată. Masca chirurgicală a fost inventată ca un chirurg să nu contamineze plaga pe care o operează, nu ca să nu-i vină din plagă.

Da, în momentul ăsta trebuie să fim un pic mai relaxați cu măștile și cu nebunia asta, că nu se găsesc măști de niciun fel, nu-i tocmai folositoare emoțiilor colective.” - a mai declarat medicul Mihai Craiu.

Emisiunea integrală ”Doctor de bine”, realizată de Liliana Curea, în care l-a avut invitat pe medicul pediatru Mihai Craiu, poate fi urmărită AICI.