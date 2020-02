Românii se întorc în țară din zonele afectate de coronavirus din Italia. Autoritățile sunt în alertă

A fost alertă maximă duminică seară în Vamă Borș, în așteptarea unui grup de elevi care s-au întors din Italia. Din fericire, se pare că toţi sunt sănătoşi.

Controale riguroase s-au făcut și pe aeroportul din Craiova, acolo unde un zbor din Bergamo a aterizat noaptea trecută.

Din fericire, în ambele cazuri, pasagerii nu au prezentat simptome, dar au fost plasați în carantină la domiciliu.

La Buzău, însă, o femeie a sunat singură la 112, după ce s-a întors din Italia. Atât ea, cât și alte 3 persoane din același autocar au fost plasate în carantină.

Încă de la sosirea în ţară, grupul format din 44 de copii şi 5 cadre didactice a fost întâmpinat de medici. După control, însă, veştile au fost îmbucurătoare.

Arieta Florian, medic primar epidemiolog DSP Bihor: "Nu este niciun simptom care să fie îngrijorător. Nu au tuse, nu au tulburări de deglutiţie, nu au nici tulburări de respiraţie.”

Madalin Bura, patronul firmei de transport: "Copiii n-au nicio simptomă, n-au nicio problemă. Ei n-au avut contact în zona respectivă, nu ştiu să vă zic mai multe."

Autorităţile din Bihor au luat deja măsuri în eventualitatea în care în ţară s-ar întoarce mai mulţi români din zonele infectate.

Dumitru Tiplea, prefect de Bihor: "Întrucât în zonele afecate şi cu risc mare din Italia trăiesc aproximativ 550.000 de români, există un risc, într-adevăr, de întoarcere în ţară, masivă, a românilor şi atunci trebuie să fim pregătiţi pentru orice eventualitate."

Din Vama Borş, elevii de la Liceul de Arte " Regina Maria" din Alba Iulia au pornit direct spre casă. Şi acolo au fost aşteptaţi de medici şi testaţi.

Daniela Drăghici Popa, DSP Alba: "Intră în monitorizarea noastră timp de 14 zile, zilnic vor fi contactaţi telefonic, ne informează despre simptome, cum evoluează şi în funcţie de situaţie vom lua măsuri în continuare."

Părinţii i-au aşteptat cu nerăbdare, apoi au pornit către case, unde vor sta în carantină vreme de două săptămâni.

Nicolae Albu, prefect de Alba: "Nu au trecut prin zonele de carantină şi de risc ei s-au întors mai repede tocmai să nu afecteze, noi am ţinut legătura cu dascălii le-au dat măşti."

Un avion cu 139 de persoane venit din Italia, a aterizat la Craiova

Controale au fost şi pe Aeroportul Internaţional Craiova, acolo unde în noaptea de sâmbătă spre duminică a aterizat o cursă de la Bergamo. Toţi ce 139 de pasageri au fost verificaţi imediat cum au ajuns în ţară.

Pasager: "Ne-au controlat temperatura şi am trecut. Am semnat unde o să stăm în zilele următoare aici şi după am trecut."

Pasager: "Ne-au întrebat doar dacă am fost în contact cu persoane contagioase şi cam atât."

Narcis Purcărescu, prefect de Dolj: "N-au fost probleme, nu avem cazuri de persoane contaminate, n-avem cazuri de persoane care să necesite carantinare."

Din fericire, toţi pasagerii au plecat către casă, însă vor fi ţinuţi sub observaţie în următoarele două săptămâni.

Trei persoane în carantină, la Galați

În timp ce în toate punctele de intrare în ţara se fac verificări la sânge, în Buzău o femeie de 52 de ani a anunţat singura autorităţile, după ce s-a întors din Italia cu un microbuz. Le-a povestit autorităţilor că ar fi intrat în contact cu o persoană suspectă de coronavirus şi a aşteptat intervenţia autorităţilor într-o staţie de autobuz.

Femeia a fost izolată într-o capsulă specială şi transportată la spitalul din Buzău, unde i-au fost prelevate probe pentru analize de laborator.

Cristina Ungureanu, director DSP Buzău: "Doamna a declarat că a intrat în contact cu o prietenă care a prezentat o simptomatologie a gripei, nu de coronavirus."

Femeia nu prezintă simptome ale bolii, dar va intra în carantină timp de 14 zile la un centru pentru pacienţii cu suspiciune de coronavirus. Cazul a alertat autorităţile, care au convocat rapid comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă. La secţia de boli contagioase a fost instituită paza cu jandarmi şi s-a interzis accesul vizitatorilor la pacienţi.

Vizitator: "A fost o femeie suspectă de virusul acela coronavirus şi ni s-a spus că nu mai intră şi nu mai iese nimeni."

Microbuzul şi-a continuat cursa până la destinaţie, în Galaţi, unde restul pasagerilor au fost aşteptaţi de echipaje medicale. În urma testărilor, doi bărbaţi şi o femeie au fost plasaţi în carantină pentru 14 zile într-un centru special amenajat. Potrivit autorităţilor sanitare, cei trei nu au simptome de boală.

Şi în Bucureşti autorităţile au fost puse pe jar seara trecută, după ce un bărbat suspecatat de temutul virus a plecat fără să anunţe medicii de la Institutul de Boli Infecţioase Matei Balş. Bărbatul a fost depistat de poliţişti şi va rămâne în carantină la domiciliu, deşi testul a ieşit negativ.