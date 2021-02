Încă un vaccin anti-Covid-19, așteptat în România. Johnson & Johnson are 66% eficiență

România ar putea avea în scurt timp încă un vaccin împotriva Covid-19. Este vorba despre cel care este produs de compania Johnson & Johnson.

Medicul Valeriu Gheorghiță a precizat că vaccinul produs de Johnson & Johnson ar putea fi autorizat la jumătatea lunii martie de către Agenția Europeană a Medicamentului.

Potrivit NPR, în studiile clinice, vaccinul Johnson & Johnson a obținut 66% eficiență în prevenirea cazurilor moderate până la severe de COVID-19 - comparativ cu aproximativ 95% pentru Moderna și Pfizer.

”Compania Johnson and Johnson și-a depus documentația în vederea obținerii autorizării de la Agenția Europeană a Medicamentului. Ne așteptăm ca la jumătatea lunii martie să se elibereze această autorizare de punere pe piață, ceea ce înseamnă că în aprilie am putea să primim deja primele doze de la compania Johnson and Johnson. Eficacitatea vaccinului este similară celui de la AstraZeneca, însă are un avantaj foarte mare, acela că la acest moment se pare că este suficient să administrăm o singură doză de vaccin. Deci practic simplifică foarte mult procesul de vaccinare.” - a declarat medicul Gheorghiță la Digi FM.

În acest moment pe teritoriul României se fac vaccinări anti-Covid cu seruri de la trei producători: Pfizer, Moderna şi AstraZeneca.

La nivel european se aşteaptă avizarea a încă două seruri : Novavax din Statele Unite şi Valneva din Franţa.