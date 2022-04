Medicii atrag însă atenția că nu se iau oricum, oricând și nu sunt recomandante tuturor. Practic, dacă nu sunt respectate indicațiile, pot face mai mult rău. Ne oferă mai multe detalii dr. Antonela Burlacu - medic endocrinolog.

Se pregătește distribuirea către populație a pastilelor și au apărut primele întrebări. De ce nu se distribuie și persoanelor de peste 40 de ani? Nu sunt pastile?

“Sunt pastile suficiente. În primul rând trebuie să vorbim despre un raport beneficiu- risc. Aceste pastile de iod se dau ca să se prevină captarea iodului radioactiv în tiroidă care duce la cancerul de tiroidă. Studiile care s-au făcut pe parcursul timpului au arătat că persoanele de peste 40 de ani sunt mai puțin predispuse de a face un cancer tiroidian în cazul unei expuneri masive de iod radioactiv. Pe de altă parte este riscul, minor - pentru că tiroida nu este o glandă a cărei defecțiune pune în pericol viața - să se declanșeze niște probleme de tiroidă care erau anterior nediagnosticate. Despre asta este vorba. Dar în condițiile în care există o expunere masivă în apropierea noastră toată populația va lua pastile cu iod. Există aceste pastile cu iod suficiente, după cum știm s-a produs și la noi la Antibiotice Iași. Deci toată lumea este acoperită, dar această distribușie va depinde de dacă, unde, cum și când se va întâmpla această expunere la iod radioactiv”, a explicat medicul.

Când se administrează pastilele

De pildă, dacă s-ar întâmpla un astfel de incident în zona Cernavodă atunci va intra în calcul toată populația. Și contează și intervalul la care se administrează această pastilă.

Citește și Rafila a explicat de ce persoanele care au peste 40 de ani nu trebuie să primească iod. Singura excepție de la regulă

“Din punct de vedere fiziologic al tiroidei, cu cât luăm mai repede aceste pastile, cu atât suntem mai protejați. Iodul pe care îl absorbim blochează producția de hormoni din tiroidă. Se recomandă să fie în două ore, maxim până în opt ore de când intrăm noi în contact. Cu cât mai repede cu atât mai bine”, a precizat dr. Antonela Burlacu.

Trebuie precizat că acest lucru se va întâmpla doar dacă norul radioactiv se îndreaptă spre noi.

“Sunt persoane abilitate care fac aceste dozări ale radioactivității. Lucrurile sunt pregătite și toată lumea stă cu ochii pe radioactivitate și cu pastilele pregătite să le administreze populației”, a punctat medicul.

De ce nu este bine să luam pastile fără recomandare?

Medicul a explicat riscurile la care ne expunem dacă luăm aceste pastile fără să fie nevoie.

“În primul rând, un lucru foarte important. Eu dacă iau iod acum, o persoană sub 40 de ani, sănătoasă, îmi blochez tiroida, adică nu mai captează niciun iod din exterior, dar acest efect este reversibil. Tiroida are un mecanism de autoreglare în care după 24-36 de ore ea își revine la normal și începe să capteze. Nu este niciun beneficiu să îl iau. Îl iau degeaba. În al doilea rând. Dacă eu am o problemă la tiroidă pe care nu o știu și nu am fost la endocrinolog, o hipotiroidie, noduli pe tiroidă, am o predispoziție spre boli de tiroidă, luând acest iod îmi fac rău pentru că risc să declanșez fie un hipertiroidism, fie un hipotiroidism. Deci este inutil și pot să îmi declanșez o problemă sau să mi-o agravez”, ne-a spus medicul.

"Mulți susțin că norul radioactiv ar fi cea mai mică problemă"

Românii au mai trecut printr-un astfel de episod, în 1986, după accidentul nuclear de la Cernobîl. Atunci, pe lângă pastilele distribuite, oamenilor li s-a recomandat să fiarbă apa și să spele fructele și legumele.

“Acest nor nu are doar iod radioactiv, sunt o grămadă de radionuclizi. În 1986, ni se spunea să fierbem apa, să spălăm fructele că era vorba despre o contaminare directă. Mulți susțin că norul radioactiv ar fi cea mai mică problemă. Susțin această teorie. Cancerul de tiroidă se manifestă la ani de zile. Acele pastile s-au administrat atunci la toată populația. Iodul radioactiv nu îl înghit azi si fac cancer mâine, efectele sunt cumulativ în 30-40 de ani. Persoanele care au fost radiate atunci…explozia de cancer de tiroidă a apărut după anii 2000, la copii, adolescenți și persoanele tinere”, a explicat medicul.

Practic, medicul a explicat că noi avem pastilă pentru iodul radioactiv, dar sunt foarte mulți radionuclizi care pot da mutații și alte riscuri de cancer. “Pastila de iod ajută la prevenirea cancerului de tiroidă. Recomandările de a fierbe apa erau legate de alți radionuclizi”, a menționat medicul, adăugând că particulele de praf radioactiv pot da leziuni directe prin inhalare, prin expunere prin piele.

Și cum de săptămâna viitoare se estimează că vor începe să fie distribuite pastilele, medicul ne-a spus și ce trebuie să facem cu ele: “Le ținem, le securizăm în casă foarte bine și în momentul în care se va da acest anunț atunci va lua fiecare”.