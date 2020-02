Cum a reușit o tânără din Iași să ridice o afacere de succes, pornind de la boala sa

O tânără din Iași, diagnosticată cu diabet, a pus pe picioare o afacere pornind chiar de la boala sa.

Ines are 26 de ani, iar la finalul anului trecut a câștigat 40.000 de euro, cu un proiect în programul Start-up Nation.

Acum produce fuste speciale pentru femeile care suferă de diabet, şi le va livra pacientelor din ţară prin curier.

Ines Nerina Râmbu a fost diagnosticată în anul 2017 cu diabet de tip 1. De mai bine de un an, tânăra nu mai face injecţiile clasice cu insulină, ci folosește un dispozitiv care introduce insulina constant în corp. De aici şi ideea fustelor speciale pentru fetele cu diabet.

Ines Râmbu, antreprenor: „În momentul în care am schimbat schema de tratament, am trecut pe pompa de insulină şi m-am trezit cu acest device conectat la mine continuu şi nu aveam unde să-l depozitez când avem fusta sau rochie. Aşa că am zic când moda nu mai e funcţională pentru mine, o fac eu. Şi am aplicat pentru fonduri nerambursabile, prin proiect european, şi le-am spus că vreau să realizez această linie de haine pentru a face viaţa cu diabet mai uşoară."

„Ce face revoluţionar modelul acesta de fusta: aparent are nişte buzunare clasice. Dar aici stă tot secretul şi anume acest buzunar care este prin interior permite purtatorelor de pompă să introducă dispozitivul care practic le ţine în viaţa prin interior, pe la exterior noi putem să băgăm mâna prin buzunar şi să avem acces la pompă” a adăugat acesta.

Finanţarea, în valoare de 40.000 de euro, i-a fost aprobată în decembrie 2019. De atunci, Ines împreună cu două angajate au realizat primele 20 de fuste, mărimea "S", și urmează să mai facă și altele, inclusiv mărimile "M" și "L".

Delia Reurean-Pintilie, medic diabetolog: „Eu sunt încântată că i-a venit această idee. Este mare lucru să ai puterea atunci când viaţa îţi dă lamai să faci limonada, şi cam asta a făcut Ines. De când o cunosc e un exemplu din modul în care îţi transformi o întâmplare nu neapărat fericită şi faci ce poţi tu mai bine din ce ţi s-a întâmplat. E o mare schimbare faţă de statul pe care fiecare dintre noi îl are când află de o boală cronică."

Ines Râmbu: „Am zis că diabetul nu se schimbă, dar pot să schimb eu cum îl văd pe el. Şi am luat ca o şansă de a mă ameliora, de a deveni mai bună, şi nu mi-a fost uşor să să învăţ ce înseamnă insulina, să îmi calculez dozele, să calculez tot ce mănânc, dar din nou am luat-o ca pe o provocare. Am început să scriu pe blog şi aşa s-a creat în jurul meu o comunitate destul de frumoasă."

Înainte de a concepe fustele elegante, Ines a lansat o colecție de tricouri cu mesaje motivaționale pentru pacienții cu diabet. O fustă costă 490 de lei, iar un tricou 50 de lei.