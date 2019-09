Cross pentru persoanele cu cancer la sân. Mesajul unei supraviețuitoare

Aproape 9 mii de cazuri de cancer la sân sunt diagnosticate în fiecare an în România. Boala ar putea fi învinsă dacă ar fi descoperită din timp, însă de multe ori femeile ajung la doctor când e prea târziu.

36% dintre paciente mor, deși media în Uniunea Europenă este de 29%.

Pentru a veni în sprijinul celor care suferă de cancer la sân, dar și pentru a atrage atenția asupra importanței prevenției, mii de oameni au luat dumnică startul la un cross în cel mai mare parc din Capitală.

Peste 4.000 de participanți au luat startul la cursele organizate de Fundația Renașterea. Cel mai lung traseu a avut 5 km.

Participant: „Am fost și anul trecut, susținem și noi cauza femeilor bolnave de cancer”

Participant: „Puțin cam greu, dar am reușit”

Citește și Traseul făcut de fumul de ţigară în organism. Cum ajunge să producă cancer

Participant: „O idee foarte bună, am făcut și mișcare și am venit să susțin și cauza fundației Renașterea''

La start au fost și numeroase femei care au luptat cu neoplasmul mamar.

Participantă: „Boala m-a schimbat, am învățat să mă iubesc mai mult, să am mai multă grijă de mine, să iubesc mai mult oamenei, dar în primul rând am învățat să merg la doctor că să pot preveni această boală''

Cele mai multe cazuri de cancer la san apar pe măsură ce femeile înaintează în vârstă. Examinarea periodică este cea mai bună soluție de prevenție, spun medicii.

Andreea Esca: „Sunt foarte fericită că vin tot mai mulți oameni. Anul trecut 3.500, acum peste 4.000”

Diana Enache: „Prevenția înseamnă viață, înseamnă viitor''

Cristiana Copos: „Încercăm să facem evenimente atractive, să vorbim chiar cu învingătoarele care ne arată că există viață și după această experiență”

România are cea mai mare rată de mortalitate din cauza cancerului la san. Suntem peste medie, atât în Europa, cât și în întreagă lume.

La nivel național, abia de anul viitor se va desfășura un program de screening pentru cancer la san.

Ambasadorul Italiei în România: „Rata de supraviețuire când depistezi boala din timp este de aproape de 99 %, dar în Italia avem 12 mii de femei care mor anual din cauza cancerului la san. De aceea este foarte importantă prevenția”.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!