COVID-19: Bilanțul deceselor în Europa de Est a depășit 1 milion de morți

Shutterstock

Numărul deceselor provocate de coronavirus în Europa de Est a depășit joi un milion, potrivit unui bilanț realizat de Reuters, în timp ce varianta Omicron este tot mai prezentă în această parte a continentului.

Trei din cele cinci țări care raportează cel mai mare număr de decese zilnice în Europa sunt din Est, inclusiv Rusia, Polonia și Ucraina, arată datele Reuters până joi.

Europa de Est reprezintă 39% din populația continentului și a raportat mai mult de jumătate din totalul deceselor legate de COVID în Europa, potrivit numărătorii Reuters.

Bilanțul deceselor în Europa de Est a ajuns joi la 1.045.454 de morți, față de 1.873.253 în întreaga Europă.

Regiunea include Belarus, Bulgaria, Cehia, Republica Cehă, Ungaria, Moldova, Polonia, România, Rusia, Slovacia, Ucraina și Ungaria.

În Europa de Est au fost depistate relativ puține cazuri de Omicron, spre deosebire de Europa de Vest, unde cazurile zilnice au doborât recorduri.

Polonia, record decese provocate într-o singură zi

Polonia a raportat miercuri 794 de decese legate de COVID. Acesta a fost un record pentru cel de-al patrulea val al pandemiei, deși cifra ar fi putut fi umflată de raportarea întârziată din cauza Crăciunului.

Rusia a depășit Brazilia și se află pe locul al doilea în lume în ceea ce privește numărul de morți din cauza pandemiei COVID-19, după Statele Unite, potrivit datelor serviciului de stat de statistică al Rusiei și calculelor Reuters.

Serviciul de statistică, Rosstat, a declarat că 87.527 de persoane au murit din cauze legate de coronavirus în noiembrie, ceea ce a făcut din această lună cea mai mortală în Rusia de la începutul pandemiei.

Cehia și Ungaria, lideri la vaccinare în Est

La nivel mondial, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de persoane.

Republica Cehă și Ungaria se află în fruntea ratelor de vaccinare din regiune, aproape 64% din populația totală a celor două țări primind cel puțin o doză. Ucraina are cea mai mică rată, cu aproape 33% dintre locuitorii săi care au primit o singură doză, potrivit Our World in Data.