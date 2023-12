Coada șoricelului, planta femeii. Beneficii și contraindicații ale ceaiului de coada șoricelului

Se spune că denumirea de Achillea provine din mitologia greacă, de când legendarul războinic Ahile ar fi utilizat această plantă pentru vindecarea rănilor soldaților săi. Pe lângă potențialul efect pozitiv asupra pielii, aceasta ar avea proprietăți antiinflamatorii, antioxidante și neuroprotective. Iată la ce e bun ceaiul de coada șoricelului și când este contraindicat.

Ceaiul de coada șoricelului, când se bea și la ce e bun

Compușii bioactivi benefici din compoziția acestei plante sunt responsabili de proprietățile sale medicinale. Câțiva dintre aceștia sunt alcaloizii și flavonoidele (cum ar fi luteolina, apigenina, cosmosiina), acestea din urmă fiind substanțe puternic antioxidante. Datorită compoziției sale, planta ar avea proprietăți antispasmodice, antiinflamatoare, antioxidante, neuroprotective, sugerează VeryWellHealth și Healthline.

De ce mai este cunoscută drept planta femeii? Ei bine, așa cum descrie studiul „A review on phytochemistry and medicinal properties of the genus Achillea”, realizat de S.Saeidnia și colaboratorii, coada șoricelului are activitate estrogenică (mimează acțiunea estrogenului, un hormon sexual feminin) și proprietăți emenagoge (stimulează fluxul sangvin în zona pelvină și favorizează menstruația). Astfel, ar putea fi utilizată pentru gestionarea unor probleme legate de sănătatea femeilor, cum ar fi pentru controlul durerilor menstruale, arată VeryWellHealth.

Cum prepari ceaiul de coada șoricelului:

Fierbe o cană de apă; Adaugă 1-2 lingurițe de frunze și flori uscate de coada șoricelului; Lasă la infuzat timp de minim 10 minute.

Ceaiul de coada șoricelului poate ajuta la gestionarea simptomelor digestive, menopauzei, anxietății și ar putea aduce beneficii persoanelor diagnosticate cu anumite boli neurologice, așa cum este prezentat mai jos.

Ceai de coada șoricelului beneficii

Consumul regulat de ceai de coada șoricelului se poate asocia cu următoarele beneficii:

Susținerea sănătății creierului

Ceaiul de coada șoricelului ar putea fi utilizat ca adjuvant în scleroza multiplă, alături de tratamentul medical. Studiul clinic „Achillea millefolium is beneficial as an add-on therapy in patients with multiple sclerosis: A randomized placebo-controlled clinical trial”, realizat de Fatemeh Ayoobi și colaboratorii, a arătat că administrarea zilnică de 500 mg extract apos de coada șoricelului timp de un an, la pacienți cu scleroză multiplă, a redus recăderile și volumul leziunilor. Totuși, nu se știe dacă ceaiul ar avea aceleași efecte, fiind necesare mai multe cercetări în acest sens.

De asemenea, ceaiul de coada calului ar aduce beneficii și în alte afecțiuni neurologice, cum ar fi epilepsia, boala Alzheimer și Parkinson, relatează Healthline. Planta ar reduce convulsiile, pierderile de memorie și alte simptome asociate acestor boli, însă studiile care au demonstrat aceste efecte sunt limitate doar pe animale.

Consumul excesiv de ceai de coada calului poate fi, însă, dăunător pentru sistemul nervos – planta conține tuionă, un compus care în doze mari devine toxic.

Reducerea durerilor menstruale

În studiul clinic „Effect of Achillea Millefolium on Relief of Primary Dysmenorrhea: A Double-Blind Randomized Clinical Trial”, Ensiyeh Jenabi și Bita Fereidoony au administrat unui grup de studente fie ceai de coada șoricelului, fie placebo, timp de 3 zile, pe parcursul a două menstruații. Rezultatele au arătat o scădere semnificativă a intensității dismenoreei (durerea menstruală).

Gestionarea simptomelor după menopauză

În timpul menopauzei, deficitul de estrogen se asociază cu tulburări de dispoziție, bufeuri, tulburări de somn, afectarea memoriei și cogniției. Plantele cu acțiune estrogenică, printre care se numără și coada șoricelului, pot ajuta la ameliorarea acestor simptome, arată studiul „Estrogenic Plants: to Prevent Neurodegeneration and Memory Loss and Other Symptoms in Women After Menopause”, realizat de Valentina Echeverria și colaboratorii.

Ameliorarea simptomelor de anxietate și depresie

Conform Healthline, studiile pe animale sugerează că flavonoidele și alcaloizii din coada șoricelului ar putea reduce manifestările de anxietate și depresie. Alcaloizii ar reduce nivelul de corticosteron, un hormon asociat cu stresul cronic.

Reducerea inflamației

Inflamația cronică favorizează apariția bolilor, însă compușii antiinflamatori acționează împotriva acesteia. Coada șoricelului poate reduce inflamația ficatului și pielii, relatează Healthline.

Protecția stomacului

Potrivit sursei menționate anterior, coada șoricelului ar putea ameliora unele simptome digestive, cum ar fi cele asociate sindromului de intestin iritabil (balonare, diaree, crampe abdominale). De asemenea, așa cum este prezentat în studiul „A review on phytochemistry and medicinal properties of the genus Achillea”, planta ar proteja stomacul împotriva ulcerului gastric. Efectul s-ar datora proprietăților antiinflamatoare și de inhibare a secreției gastrice.

Ceai de coada șoricelului contraindicații

Cine trebuie să evite consumul de ceai de coada șoricelului, conform VeryWellHealth și Healthline:

Femei însărcinate și care alăptează – tuiona, un compus toxic din compoziția acestei plante, crește riscul de avort spontan. Nu se cunosc efectele ceaiului de coada șoricelului în timpul alăptării. Totuși, având în vedere acțiunea sa asupra menstruației, este indicat să îl eviți în această perioadă;

Copii – nu este indicată administrarea produselor care conțin coada șoricelului în cazul copiilor;

Persoane cu anumite alergii – dacă ești alergic la ambrozie, margarete, gălbenele sau crizanteme, evită ceaiul de coada șoricelului;

Pacienți cu tulburări de sângerare – deși cercetările pe această temă sunt limitate, coada șoricelului ar putea afecta procesele de coagulare, crescând riscul de sângerare;

Persoane programate pentru intervenții chirurgicale – tocmai din cauza riscului de sângerare prelungită, este indicat să nu consumi ceai de coada șoricelului pentru cel puțin 2 săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală;

Persoane care urmează anumite tratamente medicamentoase – s-au observat interacțiuni ale acestei plante cu unele substanțe farmaceutice, cum ar fi antiinflamatoarele, anticoagulantele și sedativele. Dacă urmezi un tratament medicamentos, discută cu medicul înainte de a utiliza un produs naturist.

Atenție! Niciun produs naturist nu vindecă afecțiuni și nu poate substitui tratamentul recomandat de medic. De asemenea, ceaiurile din plante medicinale nu înlocuiesc un stil de viață echilibrat.

Băi de șezut cu coada șoricelului

Băile calde de șezut sunt utilizate pentru a ameliora unele simptome din zona genitală. Așa cum prezintă Catherine Crider în articolul “Why Sitz Baths Should Definitely Be Part of Your Postpartum Care”, băile Sitz reprezintă o măsură eficientă de îngrijire a perineului (zona dintre vagin și anus) în perioada postpartum, în special pentru a favoriza vindecarea leziunilor după epiziotomie (incizie la nivelul perineului, efectuată pentru a facilita nașterea). Băile de șezut pot fi utilizate, de asemenea, pentru ameliorarea simptomelor hemoroizilor. Acestea presupun scufundarea șezutului în apă caldă timp de 15-20 de minute, de mai multe ori pe zi.

Unguentul cu extract de coada șoricelului aplicat topic ajută la vindecarea rănilor, descrie Healthline. Potrivit Maryam Hajhashemi și colaboratorii, în studiul „The effect of Achillea millefolium and Hypericum perforatum ointments on episiotomy wound healing in primiparous women”, unguentul cu extract de coada șoricelului și sunătoare reduce roșeața, edemele și durerea după epiziotomie. Nu este clar dacă și băile de șezut cu ceai de coada șoricelului ar avea același efect, însă rezultatele sunt promițătoare.

În orice caz, cere sfatul medicului înainte de a efectua băi de șezut cu ceaiuri din plante pentru a trata leziunile post-epiziotomie.

Prin urmare, ceaiul de coada șoricelului poate avea o serie de proprietăți medicinale, însă trebuie consumat cu moderație. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe studii pentru a-i confirma efectele.

Dată publicare: 06-12-2023 14:47