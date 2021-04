Cîţu: Nu există un grup de lucru la MS care să verifice metodologia de raportare a deceselor COVID

Premierul Florin Cîţu a declarat că nu există un grup de lucru la nivelul Ministerului Sănătăţii privind raportarea deceselor de COVID-19 şi a anunţat că acest grup de lucru va fi înfiinţat.

El a fost întrebat, duminică, dacă intenţionează să trimită Corpul de control sau să facă verificări suplimentare la Ministerul Sănătăţii după declaraţiile lui Vlad Voiculescu cu privire la neconcordanţele între cele două platforme în care sunt înregistrate decesele.

"Secretarului de stat Baciu i-am cerut ieri, în urma informaţiilor apărute în presă, să îmi spună dacă există la nivelul Ministerului Sănătăţii un grup de lucru, aşa cum a fost informaţia care a apărut în presă, care se ocupă de aşa ceva. Azi avem confirmarea că acest grup de lucru nu există, deci nu am cum să vă dau vreo informaţie. Vom face un grup de lucru care să investigheze şi vom urmări toată procedura, grup de lucru care va trebui să vină cu nişte concluzii, care trebuie să fie prezentate în Guvern şi după aceea să tragem şi concluziile", a spus Cîţu, după ce a participat la şedinţa Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei de la Ciolpani.

El a precizat că încă nu a primit de la vicepremierul Dan Barna vreun material în privinţa modului de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorităţi.

"Am verificat stenograma şedinţei de Guvern şi nu este nicio informare în şedinţa de Guvern. Am verificat dacă de la Ministerul Sănătăţii a plecat vreun material către Cabinetul premierului, nu a plecat niciun material. Am verificat la Registratura Guvernului dacă există vreun material primit de la Ministerul Sănătăţii sau de la vicepremier. Nu există niciun material, este posibil să fie pe drum", a spus Cîţu.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat vineri că "există diferenţe fundamentale" între numerele raportate şi cele reale în ceea ce priveşte decesele din spitalele COVID . Întrebat de ce nu a semnalat această situaţie până acum, el a susţinut că a descoperit în urmă cu mai puţin de 10 zile şi că formase un grup de lucru care să verifice metodologia de raportare.

Vicepremierul Dan Barna a declarat ulterior că, în cursul zilei de joi, a fost informat de echipa de la Ministerul Sănătăţii că verifică posibile inadvertenţe în modul de raportare a persoanelor decedate de COVID-19 în cele două baze de date folosite de autorităţi şi a transmis o notă la Cabinetul premierului.

