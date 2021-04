Cum funcționează Mafia din sănătate. Fostul ministru Vlad Voiculescu a făcut dezvăluiri

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a făcut dezvăluiri, într-un interviu difuzat pe PRO TV PLUS, despre Mafia din sănătate, invocată până acum de colegii săi din USR-PLUS ca fiind adevăratul motiv pentru care ar fi fost demis.

În urmă cu câteva zile, ministrul Economiei, Claudiu Năsui, a susținut că, prin revocarea lui Voiculescu, ”mafia din sistemul de sănătate de stat a câştigat din nou”.

Întrebat de actorul Marius Manole în emisiunea ”Întrebarea mesei rotunde” de la PRO TV PLUS care este, concret, mafia din sănătate, fostul ministru al Sănătății a dat câteva exemple concrete.

”Doar dacă ne uităm la nivelul investițiilor, la banii care s-au îngropat într-un spital sau altul și dacă ne uităm la București vedem om cu o anumită culoare politică, și anume roșie. De asemenea, sume imense investite, care nu se văd în felul în care arată spitalele astăzi. De multe ori, suma investită în spitale vechi ar fi fost suficientă pentru a construi lângă un spital nou-nouț, cel puțin la fel de mare. Și nu trebuie decât să comparăm cât au costat spitale private construite tot aici în bucurești, și să comparăm cu sumele investite în anumite spitale de stat. Punem asta cap la cap, vedem de unde au venit banii, cum s-a construit și care era culoarea politică a celor care au dat banii și după aia ne uităm la firmele care au construit. Lucrurile astea, puse împreună, arată o imagine foarte clară a ceea ce putem să numim mafia din sănătate.

Dacă urmărești banii din sănătate vezi că n-au fost puțini în ăstia 30 de ani. Și poți să te întrebi unde sunt spitalele. Unde sunt acele condiții în care oamenii să-și facă treaba, specialiștii din sănătate să-și facă treaba. Cum de ne-am pierdut atâția medici, care e motivul principal pentru care oamenii au plecat. Fie că au fost extrem de prost plătiți, până la un anumit punct, după care poți să te uiți dacă s-au scos posturi la concurs, dacă nu cumva mulți medici tineri au plecat pentru că nu aveau unde să lucreze în România.nu s-au scos posturi la concurs. Sau nu erau condiții. Sau sistemul era mai degrabă feudal-clientelar în prea multe locuri” - a spus Vlad Voiculescu la PRO TV PLUS.

De asemenea, fostul ministru al Sănătății a dat câteva exemple de ”mafie a sistemului”. Voiculescu spune că a vrut să schimbe oamenii din acest sistem, să impună un anumit nivel de profesionalism, însă ”mafia” .. s-a opus.

”De asemenea, dacă te uiți în sistemele centrale, vezi de exemplu că ai o instituție INSP, Institutul Național de Sănătate Publică. Are 450 de angajați, în condițiile în care Ministerul Sănătății are 250. Și te uiți acolo care sunt rezultatele muncii, care au fost schimbările. Și e un lucru de care n-am vorbit public, dar îl spun acum, prima dată. Am vrut să organizez concurs pentru directori și am spus în condițiile de concurs că ar trebui să fie limba engleză. Limba engleză pe care să poți să o demonstrezi fie printr-un certificat, fie prin experiență de lucru sau .. Ei bine, mi s-a răspuns acolo, în scris, fac și public documentul, mi s-a răspuns că este discriminatoriu. Atenție! Pentru Institutul Național de Sănătate Publică, să ceri limba engleză este discriminatoriu.

Am cerut, de asemenea, ca cel care vine ca director al acestui institut să fie cineva care are o oarecare notorietate, care are publicații științifice internaționale. Și mi s-a spus, de asemenea, că trebuie să fim inclusivi. Ăsta e numai un exemplu de multitudine de sinecuri pe care putem să-l încadrăm la capitolul mare al Mafiei, dar putem să le spunem și ceea ce sunt: sinecuri transpartinice care nu servesc cetățeanul.” - a mai spus Vlad Voiculescu.

Interviul integral poate fi urmărit pe PRO TV PLUS.