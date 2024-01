Ceaiuri pentru digestie după mesele grele. Cum să scapi ușor de senzația neplăcută de balonare

Aceasta poate fi asociată cu obiceiurile alimentare nesănătoase, deshidratarea și cu o serie de tulburări ale tractului gastrointestinal.

Prin disconfortul produs, balonarea este cu adevărat neplăcută și poate afecta unele activități de zi cu zi. Din fericire, optimizarea stilului de viață este o soluție eficientă pentru reducerea balonării. De asemenea, unele infuzii din plante medicinale pot fi utile pentru a gestiona acest simptom.

Iată de ce apare, care sunt ceaiurile pentru digestie recomandate și ce obiceiuri te ajută să reduci această problemă digestivă.

De ce apare balonarea

Balonarea apare atunci când se acumulează gaze în exces în tractul digestiv. Aceasta se manifestă prin senzația de preaplin după masă, disconfort gastric, crampe abdominale. De asemenea, se poate asocia cu zgomote intestinale și flatulență (eliminare de gaze).

Așa cum prezintă National Health Service UK, problema este cauzată adesea de alegerile alimentare nesănătoase, cum ar fi:

Consumul de sucuri carbogazoase;

Excesul de zahăr și sare;

Consumul de alimente procesate, bogate în grăsimi, cum ar fi produse fast-food, semipreparate;

Consumul de alimente prăjite în ulei;

Mesele bogate cantitativ.

De asemenea, constipația este o altă cauză frecventă a balonării. Aceasta este favorizată de un consum redus de legume, fructe și lichide.

Mâncatul rapid, fără a mesteca suficient alimentele este o altă cauză posibilă. Acest lucru duce la înghițirea aerului odată cu mâncarea.

Unele alimente sunt în mod natural producătoare de gaze, fiind asociate cu balonarea. În această categorie sunt incluse cruciferele (varza, conopida, broccoli) și unele leguminoase boabe, cum ar fi fasolea și lintea.

Cu toate acestea, potrivit Cleveland Clinic, balonarea poate fi unul dintre simptomele unor afecțiuni sau tulburări digestive, cum ar fi:

Sindrom de intestin iritabil;

Intoleranțe alimentare, cum ar fi boală celiacă (intoleranță la gluten);

Gastrita;

Malabsorbții;

SIBO (suprapopularea bacteriană a intestinului subțire);

Disbioză (dezechilibrul florei intestinale);

Boli inflamatorii intestinale.



De asemenea, și alte afecțiuni pot produce uneori balonare, cum ar fi insuficiența pancreatică și unele tipuri de cancer, prezintă aceeași sursă. Fluctuațiile hormonale de pe parcursul ciclului menstrual sau din timpul perimenopauzei pot cauza retenție de apă și, implicit, balonare.

Prin urmare, dacă problema persistă pe termen lung, este indicat să te adresezi medicului pentru investigații amănunțite și tratament.

Ceaiuri pentru digestie - care sunt cele mai bune

Creșterea consumului de lichide stimulează digestia și ajută la ameliorarea balonării apărute în contextul constipației, iar infuziile din plante sunt o sursă excelentă de hidratare. Pe de altă parte, plantele medicinale conțin substanțe active cu efecte terapeutice diverse.

Ceaiurile pentru digestie trebuie consumate după masă sau la nevoie. Conform Healthline, cele mai bune ceaiuri pentru digestie, care pot ameliora atât balonarea, cât și alte simptome digestive, sunt:

Ceaiul de ghimbir

Ghimbirul este utilizat de secole pentru a ameliora greața, fiind un aliat eficient în gestionarea indigestiei. Așa cum prezintă studiul „Ginger in gastrointestinal disorders: A systematic review of clinical trials” (Mehrnaz Nikkhah Bodagh și colaboratorii), ghimbirul stimulează digestia, poate reduce crampele abdominale, flatulența și balonarea.

Ceaiul de mentă

Ceaiul de mentă este cel mai popular ceai pentru digestie. Acesta acționează împotriva spasmelor intestinale și ameliorează balonarea. Potrivit nutriționistului-dietetician autorizat Keith Pearson în articolul „8 Health Benefits of Mint”, ceaiul de mentă ajută și la gestionarea sindromului de intestin iritabil, însă este și un remediu rapid pentru indigestie.

În orice caz, potrivit nutriționiștilor-dieteticieni autorizați Ryan Raman și Jillian Kubala în articolul „9 Foods That May Cause Heartburn”, ceaiul de mentă este contraindicat persoanelor care suferă de reflux gastroesofagian, această plantă fiind un factor declanșator al simptomelor specifice.

Ceaiul de păpădie

Atunci când balonarea este cauzată de retenția de apă, cum ar fi în contextul fluctuațiilor hormonale din timpul ciclului menstrual, ceaiul de păpădie poate fi o soluție, prin efectul său diuretic, arată Anna Schaefer în articolul „7 Ways Dandelion Tea Could Be Good for You”.

Ceaiul de fenicul

Ceaiul de fenicul (Foeniculum vulgare) este un remediu tradițional cunoscut pentru durerile abdominale, gaze intestinale și balonare. De asemenea, acesta este utilizat pentru a ameliora constipația, o cauză frecventă a balonării.

Ceaiul de roiniță

Lămâița sau roinița este o plantă din aceeași familie cu menta, fiind utilizată de secole pentru ameliorarea problemelor digestive minore. Ceaiul de roiniță poate avea efecte antispastice, poate reduce constipația, gazele și balonarea, favorizând un tranzit intestinal optim.

Ceaiul de rădăcină de angelica

Deși este mai puțin cunoscută, rădăcina de angelica poate fi utilizată pentru a ameliora constipația și balonarea. În plus, aceasta ar putea stimula eliberarea sucurilor digestive, menționează Healthline. Tocmai de aceea, planta este un ingredient al unor suplimente alimentare pentru digestie.

Ceaiul de mușețel

În medicina tradițională, ceaiul de mușețel era utilizat pentru ameliorarea indigestiei, durerilor abdominale, flatulenței și balonării, datorită acțiunii sale antiinflamatorii. Deși studiile sunt limitate, această infuzie poate fi luată în considerare pentru a reduce balonarea.

Atenție! Ceaiurile din plante medicinale pot interacționa cu unele medicamente. De asemenea, pot prezenta contraindicații, iar multe dintre ele nu sunt recomandate în timpul sarcinii și alăptării. Discută cu medicul înainte de începe să utilizezi un ceai pentru digestie sau orice supliment alimentar.

Alte sfaturi pentru a reduce balonarea

Ceaiurile pentru digestie nu sunt suficiente pentru a ține sub control problemele digestive. Stilul de viață are o importanță crucială.

Pentru a preveni și gestiona balonarea, ține cont și de următoarele recomandări propuse de Medical News Today și National Health Service UK:

Fă mișcare – o plimbare după masă ajută la reducerea gazelor intestinale, ameliorarea constipației și îmbunătățirea motilității intestinale;

Încearcă yoga – anumite poziții yoga îmbunătățesc tranzitul intestinal și reduc flatulența, cum ar fi poziția copilului;

Masează-ți abdomenul – prin mișcări ușoare, masează circular abdomenul începând din partea dreaptă inferioară și până sub coaste, coborând apoi spre partea stângă inferioară;

Fă o baie caldă – căldura reduce stresul și susține tranzitul intestinal;

Crește treptat consumul de fibre – include în meniul zilnic mai multe fructe, legume, semințe, tărâțe și cereale integrale. Fibrele din alimentele vegetale previn constipația și promovează un tranzit intestinal corect;

Fă mai mult sport în fiecare zi – se recomandă minim 30 de minute de mișcare de intensitate moderată zilnic sau cel puțin 150 de minute/săptămână;

Consumă mai multă apă plată – evită sucurile carbogazoase și apa acidulată;

Stabilește un orar al meselor – consumă mai multe mese mici, la intervale regulate, în loc de câteva mese mari. Evită să mănânci mult imediat înainte de culcare;

Evită excesul de sare și zahăr;

Evită alimentele intens procesate industrial;

Mestecă bine alimentele – mănâncă lent, pentru a evita înghițirea aerului;

Include în dietă alimente bogate în probiotice (microorganisme benefice) – cum ar fi iaurt natural cu bacterii vii, chefir, murături preparate acasă. Bacteriile bune colonizează flora intestinală, care are un rol esențial în digestie;

Evită guma de mestecat – aceasta favorizează înghițirea aerului.

Prin urmare, optimizează-ți stilul de viață și ia în considerare utilizarea ceaiurilor pentru digestie după masă, astfel încât să ții sub control balonarea. Totuși, persistența acestei manifestări trebuie să te trimită la medic pentru investigații.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 10-01-2024 10:26