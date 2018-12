Cazul pacientului din Roșiorii de Vede. Pintea spune că a contractat bacteria în spital

Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a vorbit, luni, despre cazul unui pacient internat la un spital din Roșiorii de Vede, unde ar fi contractat o bacterie periculoasă.

„Știu că ceea ce a reclamat pacientul că se întâmplă în spital, are dreptate. Are o infecție asociată actului medical, este contractată la 48 de ore după internare și 28 de zile înainte de externare. Acolo s-a luat măsura suspendării temporare a activității la chirurgie, terapie intensivă, bloc operator, spălătorie. Este temporară, Direcția de Sănătate Publică va verfica dacă măsurile impuse sunt implementate și rezultatele corespunzătoare. Pot să vă spun doar că, în decursul acestui an, Spitalul din Roșiori a avut mai multe secții închise temporar – tocmai pentru probe neconforme, semn că acolo lucrurile nu sunt foarte în regulă”, a spus Sorina Pintea.

Întrebată dacă directorul medical de la Roșiorii de Vede a fost sancționat de DSP, ea a răspuns: „Această infecție nu a fost raportată, iar Direcția de Sănătate Publică va sancționa pe persoanele vinovate. Nu am încă raportul final primit, dar am comunicarea cu DSP Teleorman.”

Sâmbătă, Sorina Pintea declara că DSP a informat-o că la spitalul din Roșiorii de Vede ar fi fost descoperită o bacterie foarte periculoasă.

„Am fost informată de către conducerea Direcţiei de Sănătate Publică, care a prelevat deja probe şi în cursul zilei de luni vom avea rezultatele. Este adevărat că în urmă cu o lună spălătoria spitalului a fost închisă două săptămâni, tocmai pentru că a fost descoperit acelaşi tip de bacterie, dar, ulterior, în urma recoltării de probe, s-a constatat că totul este negativ în acest moment, toate probele au fost negative. Aşteptăm rezultatele şi vom vedea exact ce se întâmplă acolo", a declarat, sâmbătă, Pintea, la Digi 24, conform Agerpres.

Mass-media a relatat că bacilul piocianic ar fi fost descoperit în lenjeria unui spital din Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, precum şi la un pacient operat la această unitate medicală.

