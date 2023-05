Cât timp rămâne alcoolul în corp. La câte ore după ce ai băut poate fi detectat în organism

Efectele unei băuturi sunt resimţite după 15-45 minute de la ingestie, variind în funcţie de sex, compoziţia corpului, cantitatea de alcool consumată, prezența alimentelor odată cu alcoolul şi capacitatea ficatului de a produce enzimele care procesează alcoolul.

Procesarea alcoolului în organism este una dintre cele mai previzibile reacţii chimice din corp - fiecare persoană elimină alcoolul la aceeaşi rată, conform reginamaria.ro.

Alcoolul este metabolizat (descompus) de către organism la o rată de 0,016% pe oră sau aproximativ 16 mg alcool/100 ml sânge pe oră. Nu contează cât eşti de înalt sau dacă ai băut vin roşu sau bere. Odată ce concentraţia de alcool în sânge (alcoolemia) atinge un anumit nivel - indiferent cum a fost obţinut acel nivel - corpul tău are nevoie de un anumit timp pentru a descompune alcoolul şi a-l elimina din organism. Doar o cantitatea mică de alcool (2-5%) rămâne nemetabolizată şi este eliminată neschimbată în urină, transpiraţie şi respiraţie şi permite măsurarea concentraţiei de alcool în urină sau respiraţie, arată sursa citată.

Cât timp durează până când alcoolul este metabolizat?

Deşi nu poţi grăbi cât de rapid alcoolul este metabolizat de către ficat, această rată precisă de metabolism îţi permite să poţi determina destul de uşor cât timp va dura până când alcoolemia va ajunge la zero.

Să luăm de exemplu o alcoolemie de 160 mg/100 ml care la şoferi reprezintă de două ori limita legală de 80 mg/100 ml, când se consideră infracţiune şi se pedeseste cu închisoarea. Deoarece corpul tău (asemănător oricărui altuia) metabolizează alcoolul la o rată de 16 mg alcool/100 ml sânge pe oră, va fi nevoie de 10 ore pentru că o persoană cu o alcoolemie de 160 să ajungă la o concentraţie a alcoolului în sânge de 0.00.

De fapt, poţi determina alcoolemia pentru fiecare oră care trece din momentul în care nu mai bei şi în care alcoolul este metabolizat. Să continuăm să folosim acelaşi exemplu. Să presupunem că o persoană are o alcoolemie de 160 mg/100 ml la ora două dimineaţa, când s-a oprit din băut.

Chiar şi fără a măsura alcoolemia la fiecare oră, pentru următoarele 10 ore poţi şti care este aceasta:

Ora 2 am: alcoolemie 160

Ora 3 am: alcoolemie 144

Ora 4 am: alcoolemie 128

Ora 5 am: alcoolemie 112

Ora 6 am: alcoolemie 96

Ora 7 am: alcoolemie 80

Ora 8 am: alcoolemie 64

Ora 9 am: alcoolemie 48

Ora 10 am: alcoolemie 32

Ora 11 am: alcoolemie 16

Ora 12: alcoolemie 0

Astfel, în cazul unei persoane care părăseşte barul la ora 2 dimineaţa cu o alcoolemie de 160 mg/100 ml, aceasta va scădea la 0.00 de-abia la prânz. În orice moment, înainte de ora 11 dimineaţa alcoolemia va fi peste limita de detecţie legală dacă persoana va vrea să conducă.

Cât timp după ce ai băut poate fi detectat alcoolul în organism?

În funcţie de testul utilizat, timpul de detectare al alcoolului în organism poate varia:

Sânge: 6-12 ore

Respiraţie: 24 ore

Urina: 12-48 de ore

Saliva: 48 ore

Păr: până la 90 zile

Ce pot să fac astfel încât alcoolemia să scadă mai repede?

Nu există nicio modalitate practică de a scădea mai repede concentraţia de alcool din sânge, decât cât de bine vor funcţiona enzimele din ficat. Odată ce ai atins un anumit nivel al alcoolemiei, tot ce poţi face este să aştepţi că ficatul tău să-şi facă treaba.

Cum se pedepseşte în România consumul de alcool la şoferi

Infracţiune

O alcoolemie >/= 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat care este echivalentă cu >/= 0,80 g/l alcool pur în sânge constituie infracţiune.

Se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală.

Permisul auto este anulat.

Contravenţie:

O alcoolemie < 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat constituie contravenţie.

Se sancţionează cu amendă.

Permisul auto este suspendat pentru 3 luni.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 23-05-2023 16:27