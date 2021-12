Campania „Donează sânge, fii erou!” este de mare interes în Cluj-Napoca. Circa 100 de donatori vin zilnic

Pro TV

Lipsa acută de sânge din spitale se resimte din ce în ce mai mult, mai ales în această perioadă dificilă.

Campania intitulată „Donează sânge, fii erou!” a ajuns la ediția cu numărul 20, iar oamenii sunt invitați sa participe, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. De când s-a dat startul acestui proiect, la Cluj-Napoca vin, zilnic, aproape 100 de donatori.

Când vine vorba de donare de sânge, România este pe ultimele locuri în Europa. Statisticile arată că aproximativ 2% din oameni donează anual, lucru ce plasează țara noastră pe ultimele poziții în acest clasament. La Cluj, cu ocazia celebrării a 20 de ani ai campaniei "Donează sânge, fii erou!", oamenii au venit într-un număr mai mare.

Campania „Donează sânge, fii erou!” este un proiect de voluntariat al studenților de la medicină. Aceștia au ales să facă voluntariat în timpul liber pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.

Nicula Loredana, student voluntar: „Pentru mine tot timpul a fost important să ajut oamenii și încă din liceu donez sânge. Când am venit la Medicină și am aflat că mă pot implica în proiectul Donează sânge, fii erou am zis că de ce să nu fiu voluntară, să fac ceva să mă implic activ în acest proiect”.

Mihai Sandu, student voluntar: „Campania încurajează oamenii să vină să doneze cât mai des pentru că nevoia din spitale este foarte mare”.

La centrul de transfuzie sanguină de la Cluj este mare nevoie în acest moment în special de grupele de sânge zero și A.

Dr. Ruxanda Novac, director Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj: „Cazurile din clinici, adică solicitările lor sunt multe, chiar foarte multe. Rezervele au început să scadă.

Pe lângă tichetele de masă în valoare de 65 lei și o zi liberă de la muncă, donatorii vor mai primi cadou pe parcursul campaniei care se desfășoară în perioada 6-17 decembrie și un pachețel cu produse de bază”.