Botox - totul despre toxina botulinică. Ce este, ce rol are și cum funcționează

Una dintre cele mai populare soluții este utilizarea injecțiilor cu botox, probabil cea mai cunoscută dintre procedurile estetice minim-invazive realizate în scopul rejuvenării pielii.

Totuși, botoxul este utilizat în numeroase alte scopuri, atât estetice, cât și medicale. Recent, acesta a devenit o soluție modernă inclusiv pentru înfrumusețarea părului.

Descoperă în articolul următor ce este, mai exact, botoxul, care sunt utilizările acestuia în scop estetic și cum diferă de acidul hialuronic.

Botox pentru riduri

Botoxul este o substanță farmaceutică derivată din toxina botulinică produsă de bacteria Clostridium botulinum, același agent patogen care provoacă boala cunoscută sub denumirea de „botulism”, prezintă MedlinePlus. Atunci când este utilizată în cantități mici și controlate, substanța poate relaxa complet mușchii faciali în mod temporar, reducând astfel aspectul ridurilor.

Procedura este rapidă, minim invazivă și are un timp de recuperare redus. Pe de altă parte, deși efectele nu sunt permanente, acestea sunt durabile – dispar abia după 3-4 luni. Pentru menținerea lor, sunt necesare tratamente repetate.

Botoxul este cel mai frecvent utilizat pentru a trata:

Ridurile de expresie dintre sprâncene;

Ridurile orizontale de pe frunte;

Liniile fine din jurul ochilor.

Rezultatele sunt vizibile în câteva zile de la injectare. Un avantaj important al procedurii este faptul că este minim invazivă, înlocuind astfel intervențiile chirurgicale de rejuvenare, cum ar fi cele de lifting facial, care sunt mai complexe și mai costisitoare.

Diferența dintre acidul hialuronic și botox

Deși atât botoxul, cât și acidul hialuronic sunt substanțe utilizate în domeniul esteticii, indicațiile și mecanismele lor de acțiune diferă semnificativ. Iată care sunt caracteristicile celor două, așa cum prezintă Jennifer Berry în articolul What is the difference between Botox and dermal fillers?:

Botoxul acționează asupra mușchilor, paralizându-i temporar, local. Acesta blochează impulsurile nervoase și relaxează musculatura în zonele tratate. Astfel, diminuează ridurile dinamice (de expresie sau cele care apar din cauza mișcărilor faciale repetate, cum ar fi încruntarea). Botoxul nu este eficient, în schimb, pentru ridurile statice – cele care sunt vizibile chiar și atunci când fața este relaxată;

Acidul hialuronic, pe de altă parte, este o substanță de umplere. Aceasta atrage apa și umple astfel țesuturile tratate, ceea ce maschează ridurile. Este ideal pentru corectarea ridurilor statice. De asemenea, acidul hialuronic este utilizat adesea în scopul augmentării țesuturilor, pentru a crește volumul în zone precum buzele și pomeții.

Pentru rezultate optime, cele două tratamente pot fi combinate într-un plan personalizat, oferind un aspect natural. Ambele se administrează prin injectare.

Botox pentru păr

O utilizare mai puțin cunoscută a botoxului, dar din ce în ce mai populară, este rejuvenarea și înfrumusețarea părului.

De fapt, termenul "botox pentru păr" nu implică folosirea toxinei botulinice, ci face referire la tratamente intensive care repară firul de păr deteriorat, explică Chaunie Brusie în articolul „What Is Botox for Hair?”. Termenul este utilizat datorită aspectului de netezire a firului de păr.

Aceste produse conțin ingrediente precum keratina, colagenul și alte proteine care hrănesc părul și îi redau strălucirea, alături de alți compuși, precum vitamina E, B5 sau uleiuri esențiale. Ingredientele utilizate în tratamentul de botox pentru păr diferă de la un producător la altul.

Spre deosebire de botoxul pentru riduri, botoxul pentru păr nu se administrează prin injectare. Acesta se aplică topic, sub forma unei măști care se masează în păr, apoi se lasă să acționeze până la 90 de minute. La finalul procedurii, părul este îndreptat cu placa de întins, astfel încât substanțele să penetreze în profunzime firul de păr.

Tratamentul cu botox pentru păr este ideal pentru:

Repararea vârfurilor despicate și părului deteriorat de substanțe chimice și termice (decolorare, vopsire, utilizarea repetată a fixativului sau alte produse de styling, utilizarea excesivă a plăcii de întins părul și uscătorului);

Hidratarea firului de păr - ameliorarea părului uscat, friabil și lipsit de volum, combaterea aspectului electrizat, redarea strălucirii și elasticității părului;

Netezirea firului de păr – în cazul persoanelor care își doresc păr drept.

Rezultatele sunt vizibile imediat după îndepărtarea măștii și uscarea părului, iar efectele pot dura între 2 și 4 luni. Acestea se estompează treptat la fiecare spălare.

Tratamentul este sigur pentru orice tip de păr, menționează aceeași sursă. Există numeroase măști cu botox pentru păr în comerț, însă este recomandat să apelezi la un profesionist pentru un tratament corespunzător și eficient.

Botox natural

Pentru persoanele care preferă soluții naturale și non-invazive pentru tratamentul sau prevenția ridurilor, există și alte opțiuni demne de luat în considerare.

Un exemplu bine cunoscut în acest sens, pentru efectele sale anti-îmbătrânire, este uleiul de semințe de cactus (Opuntia ficus-indica), adesea denumit și „botox natural”, prezintă Dr. Gabrielle Francis în articolul „Cactus Seed Oil Is The Natural Botox For Your Face”. Acest ulei este bogat în vitamina E, K, acizi grași esențiali (cum ar fi Omega-6 și Omega-9) și antioxidanți, care ajută la hidratarea pielii, reducerea inflamației și stimularea producției de colagen.

Printre beneficiile uleiului de semințe de cactus se numără:

Netezirea pielii și reducerea aspectului ridurilor fine;

Hidratarea profundă a pielii, fără a cauza piele grasă;

Protecția tegumentelor împotriva efectelor radiațiilor UV, cum ar fi producția de radicali liberi, prevenind astfel îmbătrânirea prematură și petele pigmentare.

Pe lângă uleiul de cactus, există și alte alternative non-invazive pe bază de ingrediente naturale, pentru menținerea tinereții și hidratării pielii. Câteva exemple sunt cremele cu aloe vera, ceai verde, vitamina E, vitamina C, peptide. Totuși, nevoile diferă în funcție de tipul specific de piele. Așadar, consultarea unui profesionist din domeniul frumuseții este esențială.

Nu uita că frumusețea vine și din interior. Prin urmare, este important să urmezi o alimentație echilibrată pe termen lung, bogată în vitamina A, E, antioxidanți și grăsimi sănătoase. Așadar, include în dieta ta o varietate de fructe și legume colorate, precum și uleiuri vegetale extravirgine, cum ar fi de cel de măsline, de nuci, de semințe sau de germeni de grâu. Nucile și alte fructe cu coajă lemnoasă, semințele crude (cum ar fi chia) și peștele gras sunt alte surse de grăsimi sănătoase care te ajută să ai o piele radiantă.

Nu în ultimul rând, este la fel de important să adopți măsuri de prevenție a ridurilor, cum ar fi renunțarea la fumat, protejarea pielii împotriva radiațiilor ultraviolete (prin utilizarea zilnică a cremelor cu factor de protecție solară ridicat) și respectarea unei rutine zilnice de îngrijire a tenului.

Prin urmare, botoxul reprezintă o soluție eficientă și versatilă pentru combaterea semnelor îmbătrânirii. Indiferent dacă alegi tratamente injectabile, soluții pentru păr sau alternative naturale, este important să consulți un specialist pentru a identifica cea mai potrivită variantă pentru nevoile tale. Astfel, vei putea obține cu succes rezultatele dorite.

