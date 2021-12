Avertismentul OMS: Vaccinurile „nu sunt suficiente” pentru a învinge noua variantă Omicron

"Trebuie să fiu foarte clar: vaccinurile, de unele singure, nu vor scoate nicio țară din această criză", a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nu este vorba de vaccinuri în loc de măști, de distanțare, de ventilație sau de igiena mâinilor. Faceți-le pe toate. Faceți-o în mod consecvent. Faceți-o bine!", a transmis el marți, în cadrul unei conferințe de presă.

Șeful OMS a subliniat încă o dată inechitatea vaccinurilor, în condițiile în care multe țări occidentale se grăbesc să lanseze campanii de vaccinare de rapel, în timp ce multe națiuni mai sărace încă nu au administrat primele injecții.

"Permiteți-mi să fiu foarte clar: OMS nu este împotriva dozelor de rapel. Suntem împotriva inechității vaccinurilor", a declarat Dr. Tedros.

"Este o chestiune de prioritizare. Acordarea de doze de rapel grupurilor cu risc scăzut de boală severă sau de deces pune pur și simplu în pericol viețile celor cu risc ridicat care încă așteaptă primele doze", a insistat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Acesta a adăugat că 41 de țări nu au reușit încă să vaccineze 10 la sută din populație, iar 98 de țări nu au atins pragul de 40 la sută. "Dacă punem capăt inechității, punem capăt pandemiei. Dacă permitem ca inechitatea să continue, permitem ca pandemia să meargă înainte", a insistat el.

Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. I need to be very clear: vaccines alone will not get any country out of this crisis.

It’s not vaccines instead of masks, distancing, ventilation or hand hygiene.

Do it all. Do it consistently. Do it well. pic.twitter.com/YAVfJXsviQ