Anchetă la Spitalul Judeţean Vaslui, după ce doi pacienţi au fost confundaţi

Pro TV

Spitalul Judeţean Vaslui a demarat o anchetă după ce doi pacienţi cu probleme medicale similare au fost confundaţi. Unul dintre bărbaţi a fost trimis, noaptea, cu Ambulanţa, la un centru rezidenţial din judeţ, în locul celuilalt.

Doar când pacientul a ajuns la centru, personalul de acolo a semnalat confuzia, iar bărbatul preluat greşit de la spital a fost dus înapoi la unitatea medicală.

Potrivit vremeanoua.ro, un caz incredibil s-a petrecut la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui. Un pacient în vârstă de 78 de ani, cu accident vascular cerebral, a fost scos pe poarta unităţii în toiul noptii şi plimbat cu salvarea pe dealurile judeţului, din cauza unei “greşeli umane”.

La Spitalul Judeţean Vaslui s-au internat, în aceeaşi zi, doi bărbaţi de vârste apropiate, ambii cu accident vascular cerebral şi cu sondă permanentă. Unul dintre ei locuieşte în Centrul Rezidenţial pentru persoane de vârsta a treia din localitatea Valea Siliştei. Acesta este conştient şi poate vorbi. Cel de-al doilea pacient este într-o stare mult mai gravă, este conştient, dar are probleme de vorbire.

Pacientul din Centrul Rezidenţial a fost transportat la spital pentru schimbarea sondei. După ce a fost îngrijit, personalul medical a solicitat Ambulanţa pentru a-l transporta la Centrul Rezidenţial.

”În jurul orei 1:00, sună o doamnã asistentă de la ambulanţă pe asistentul medical al centrului să-i spunã că are un pacient în spital, care tocmai ce a fost încărcat în salvare, pentru a fi adus înapoi la centru. (...) După câteva minute, mă sună infirmiera direct pe mine, să mă întrebe dacă am schimbat cumva pacientul, dacă am făcut vreo modificare, că nu a venit persoana pe care o aşteptau ei. (...)

Mi-a spus că a încurcat pacienţii. Au recunoscut că a fost fãcută o greseală, dar să stăm liniştiti pentru că nu s-a întâmplat nimic grav şi că, în cel mai scurt timp, ne vor aduce pacientul. Dupã o oră am sunat la centru, să întreb ce se mai întâmplă. Pacientul nostru fusese adus tot de acelaşi echipaj de pe ambulanţă. Nu ştiu cum s-a putut comite o asemenea eroare pentru că pacientul pe care ei ni l-au adus prima dată nu vorbea, era aproape inconştient. Beneficiarul centrului nostru, care a fost dus la spital, este conştient, vorbeşte, a fost internat doar pentru a i se schimba o sondã urinară”, a declarat, pentru vremeanoua.ro, Ionel Turc, directorul Centrului Rezidential pentru persoane de vârsta a treia “Giulia”, din Valea Silistei.

Reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Vaslui au precizat că a fost preluat pacientul indicat de către personalul medical al spitalului.

Conducerea unităţii medicale a anunţat că a demarat o anchetă internă pentru a se stabili modul în care s-a produs eroarea, iar persoanele responsabile vor fi trase la răspundere. De asemenea, conducerea unităţii a precizat că ia în calcul folosirea de brăţări de identificare pentru pacienţii cu care nu se poate comunica.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer