”Am mâncat de toate”. După valul de pacienți de Crăciun, medicii se pregătesc de Revelion

Cumpătarea - acest cuvânt a lipsit din dicţionarul sărbătorilor, iar rezultatele se văd.

Unii au uitat să se ridice de la masă şi nu au ţinut cont că mâncărurile grele pot să le creeze neplăceri, mai ales dacă au ținut post. Mai mult decât atât, şi-au lăsat şi copiii mici să se înfrupte din ele.

Cum în această perioadă mulţi dintre medicii de familie sunt în concediu, unităţile de primiri urgențe au fost luate cu asalt. Celor cu probleme digestive li se adaugă cei cu viroze sau care au căzut pe gheaţă.

Pacientă: ”Stări de greaţă. Ce am mâncat? De toate.''

La fel au răspuns cei mai mulţi dintre oamenii care s-au prezentat la camera de gardă a spitalului din Piteşti, acuzând probleme digestive.

Medic: "Ca de fiecare dată, aceste lucruri se întâmplă şi mi-e teamă că mai urmează câteva zile de foc, după cum bine ştiţi, vine şi Revelionul."

Medic: "De evitat: tocături, prăjeli, condimente, sucurile acidulate. Ei oricum mănâncă şi în continuare, nu este numai de Crăciun, atunci a fost aşa ... încălzirea lor!"

E plin şi la ortopedie.

Pacientă: "Am alunecat pe gheaţă şi am venit cu piciorul sub mine."

Medic: "Sunt pacienţi de 2-3 zile, unii, care, na, au venit astăzi. Şi operaţi pe bandă rulantă! Toţi colegii mei sunt la serviciu astăzi."

Peste aceleaşi proleme dăm şi în Buzău.

Medic: ”Au pedominat colicile abdominale, colicile biliare, dar şi infecţiile respiratorii, anginele pectorale şi accidentele vasculare cerebrale.''

La camera de gardă a spitalului de copii din Braşov, ajung zilnic, în medie, 160 de pacienţi. În această perioadă numărul lor s-a dublat.

În astfel de cazuri, pacienţii aşteaptă şi câte două ore ca să fie consultaţi, iar unii părinţii şi-au pierdut răbdarea.

Secţia de boli respiratorii a spitalului este arhiplină. Medicii se plâng că unii dintre copiii internaţi cu mama sunt vizitaţi de un alai prea mare de rude.

A fost plin şi în gardă la spitalul Grigore Alexandrescu. În Bucureşti, doar nouă spitale de urgenţă, Direcţia de Sănătate Publică şi Serviciul de Ambulanţă au asigurat de Crăciun asistenţa medicală de urgenţă. Cu alte cuvinte, la fel de aglomerat o să fie şi de Revelion.

La Grigore Alexandrescu, de pildă, au fost duşi sute de copii cu viroze sau probleme digestive după ce, spun medicii, părinţii i-au lăsat să mănânce multe produse prea grase pentru ei.

De lucru au avut şi angajaţii de la serviciul de ambulanţă. De luni şi până joi, au fost peste 4 mii de solicitări doar la SABIF, cu 33% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Aproape 2.300 dintre ele au fost urgenţe de cod roşu şi galben.

397 de persoane au prezentat afecţiuni digestive, dar nu toate din cauza consumului exagerat de alimente sau alcool, ci şi afecţiuni cronice, spune managerul serviciului de ambulanţă, Alis Grasu.

52 de persoane au prezentat fracturi, luxaţiI sau entorse, iar 18 persoane fără adăpost au ajuns la adăposturi sau la spital, prezentând urgenţe medicale. Au fost și 26 de cazuri de traumatisme prin cădere sau agresiune.

Operatoarele sunt la serviciu 24 de ore din 24 şi aproape că nu este moment în care să nu fie apeluri în aşteptare.