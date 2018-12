Mamă și fiică, la spital cu arsuri grave, după ce casa le-a luat foc

O femeie şi fiica ei adolescentă au ajuns la spital cu arsuri grave, surprinse de un incendiu în bucătărie. Femeia în vârstă de 41 de ani a vrut să aprindă focul în soba, cel mai probabil cu benzină sau motorină, şi a provocat un dezastru.

Copila de 13 ani a sărit să îşi salveze mama şi a suferit şi ea arsuri la o mână. În ultima clipă, cele două au reuşit să treacă prin flăcări, şi au ieşit în stradă, iar în urma lor flăcările au cuprins toată încăperea.

Incendiul s-a produs în această dimineaţă în comună BucovĂŢ, din judeţul Dolj. Un localnic le-a văzut pe femeie şi pe fiica ei, rănite şi speriate, şi a sărit să le salveze. Apoi, a sunat la 112.

Martor: "Am văzut pe doamnă cu fetița când a ieșit cu focul pe dânsa. Am venit repede, am pus-o jos, am stins focul, am tăiat hainele și am sunat la salvare."

Martor: "Întrebai fata, o întrebai pe ea și îmi spuse că vru să aprindă focul cu gaz și izbucni focul și atât."

Citește și Scene de groază pe DN64. O mașină în care se aflau 5 oameni a luat foc în mers

Pompierii au sosit la faţa locului cu două autospeciale cu apă şi spumă, iar un echipaj SMURD le-a acordat mamei şi fetei îngrijiri medicale. Apoi, cele două au fost transportate la Spitalul judeţean de urgenţă din Craiova.

Liliana Dăbuleanu, medic SMURD: "Pacientele sunt stabile hemodinamic, persoana mai gravă are arsuri pe faţă și mâini de gradul 2 prin flacăra directă. Fetița nu are decât o arsură mică pe mâna dreaptă, stânga".

Intervenţia pompierilor a durat mai bine de o oră.

Florin Cocosila, purtător de cuvânt ISU Dolj: "Incendiul se manifestă la o încăpere a locuinței cu destinația de bucătărie și la acoperișul acesteia pe o suprafața insumanad 70 de mp."

Familia locuia de câţiva ani cu chirie în casa respectivă. Proprietarul susţine că gospodăria nu era asigurată şi urmează să evalueze valoarea pagubelor.