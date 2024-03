5 antibiotice naturale: te feresc de infecții și reduc stresul oxidativ. De ce e bine să le includem în alimentație

Multe dintre alimentele vegetale conțin compuși naturali cu proprietăți antioxidante și antibacteriene.

Așa-numitele „antibiotice naturale” merită incluse în alimentație, deoarece acționează împotriva bacteriilor patogene care se asociază cu anumite tipuri de infecții.

Află care sunt cele mai eficiente antibiotice naturale, cât de utile sunt în gestionarea infecțiilor și cum pot reduce acestea stresul oxidativ.

Antibiotice naturale - cele mai eficiente leacuri naturale

Datorită compoziției lor nutriționale, unele alimente prezintă proprietăți antibacteriene și pot avea rol adjuvant în eliminarea unor infecții. Printre cele mai eficiente se numără:

Usturoiul

Usturoiul este în topul listei de antibiotice naturale, fiind cunoscut de secole pentru efectele sale antimicrobiene. Așa cum prezintă Medical News Today, usturoiul conține alicină, ajoenă și sulfură de dialil, compuși cu acțiune antibacteriană. Potrivit studiului „Garlic: a review of potential therapeutic effects” (Leyla Bayan și colaboratorii), usturoiul acționează împotriva multor bacterii, cum ar fi Escherichia coli, Staphylococcus aureus și cele din genul Salmonella, Clostridium sau Pseudomonas.

Usturoiul este versatil și poate fi adăugat într-o mulțime de preparate culinare. De asemenea, sosul de usturoi preparat în casă reprezintă elementul care transformă orice masă într-una deosebită. Acesta poate fi consumat și sub formă de pudră, capsule sau extract pentru o acțiune mai puternică.

Potrivit Healthline, este important să consumăm usturoiul în cantități moderate. Persoanele aflate sub tratament cu anticoagulante trebuie să fie precaute, deoarece cantitățile mari de usturoi pot crește riscul de sângerări.

Ghimbirul

Așa cum prezintă Medical News Today, ghimbirul ar putea inhiba multiplicarea unor bacterii, cum ar fi Streptococcus mutans, Enterococcus faecalis, diferite tulpini de Staphylococcus.

Ghimbirul poate fi consumat sub formă de ceai, preparat din rădăcină proaspătă. De asemenea, acesta poate fi adăugat în limonadă, smoothie și unele deserturi. Nu în ultimul rând, este un ingredient esențial în unele preparate culinare în stil asiatic, sub formă de pudră sau în varianta murată.

Mierea

Mierea a fost folosită din timpuri străvechi pentru a trata în mod tradițional rănile și infecțiile cutanate, prezintă sursele anterior menționate. Proprietățile sale antibacteriene se datorează conținutului de peroxid de hidrogen. De asemenea, mierea de Manuka este bogată într-un compus numit metilglicoxal (MGO).

Atenție! Mierea nu trebuie consumată în exces, deoarece este bogată în zaharuri simple și are un indice glicemic ridicat.

Cimbrul

Cimbrul reprezintă un condiment aromat utilizat adesea în bucătărie. Potrivit studiului „Thymol and Thyme Essential Oil—New Insights into Selected Therapeutic Applications” (Adam Kowalczyk și colaboratorii), proprietățile sale antibacteriene se datorează conținutului de timol, un compus fenolic cu acțiune expectorantă, antibacteriană, antivirală, antifungică și antiinflamatorie, cu aplicații în afecțiunile de tract respirator. Timolul elimină agenții patogeni prin distrugerea membranelor celulare ale acestora.

Cimbrul poate fi adăugat proaspăt sau uscat într-o mulțime de mâncăruri, însă poate fi consumat și sub formă de ceai. Pe de altă parte, uleiul esențial de cimbru poate fi utilizat pentru a face inhalații cu aburi în caz de infecții respiratorii.

Oregano

Dintre ierburile aromatice, oregano este unul dintre cele mai populare pentru gustul său deosebit. Pe lângă proprietățile antioxidante, planta exercită o acțiune antibacteriană prin conținutul său de carvacrol. Alături de tratament, uleiul esențial de oregano ar putea fi o soluție pentru a combate anumite infecții rezistente la antibiotic, arată unele cercetări, cum ar fi „Bactericidal Property of Oregano Oil Against Multidrug-Resistant Clinical Isolates” (Min Lu și colaboratorii).

Acest condiment poate fi adăugat în multe preparate culinare și aperitive, în special în cele italienești, fiind adesea combinat cu roșii, sos de tomate, paste și ouă.

Antibioticele naturale - utile în infecții?

Noțiunea „antibiotice naturale” ne poate duce cu gândul la faptul că ar putea trata infecțiile bacteriene. Specialiștii ne atrag, însă, atenția cu privire la importanța consultației medicale pentru un diagnostic și un tratament corespunzător.

În urma consultației și analizelor de laborator, medicul face diferența între o infecție bacteriană, virală sau fungică, pentru a putea prescrie tratamentul potrivit. O infecție bacteriană necesită tratament cu antibiotice, iar alimentele sau condimentele nu pot să vindece o astfel de afecțiune, ci pot avea doar rol adjuvant. Dacă infecția este cauzată de o ciupercă sau un virus, medicul nu va prescrie antibiotice, ci alte tipuri de medicamente, cum ar fi antimicotice și antivirale.

Amânarea consultației și încercarea de a trata o infecție bacteriană acasă, cu diferite remedii luate „după ureche”, crește riscul de complicații. De asemenea, antibioticele nu se administrează fără prescripție medicală. Așadar, dacă te confrunți cu semnele și simptomele unei infecții, contactează cât mai curând medicul.

Scăderea stresului oxidativ

Compușii din „antibioticele naturale” au proprietăți antioxidante puternice și pot reduce riscul de boli cronice prin scăderea stresului oxidativ.

Stresul oxidativ este produs de radicalii liberi. Aceste molecule instabile se formează în exces în urma expunerii la radiații solare și ionizante, fumatului, obiceiurilor alimentare nesănătoase (cum ar fi mese bogate caloric și alimente prăjite în ulei), consumului excesiv de alcool, expunerea la pesticide și poluare, potrivit Zawn Villines în articolul „How do free radicals affect the body?” și Megan Dix în articolul „Everything You Should Know About Oxidative Stress”.

Conform acestor surse, consecințele stresului oxidativ crescut sunt alterarea materialului genetic (ADN), accelerarea procesului de îmbătrânire și creșterea riscului de a dezvolta patologii cronice, cum ar fi boli cardiovasculare (ateroscleroză), cancer, boli neurodegenerative (cum ar fi boala Parkinson și Alzheimer), cataractă, boli autoimune, diabet zaharat.

Fără a ne limita la lista de antibiotice naturale de mai sus, majoritatea produselor alimentare de origine vegetală sunt implicate în reducerea stresului oxidativ. Mierea, ghimbirul, usturoiul, ierburile aromatice (turmeric, oregano, cimbru, rozmarin, busuioc, cuișoare etc.), plantele medicinale, ceaiul verde, fructele și legumele intens colorate sunt surse excelente de antioxidanți.

Potrivit surselor anterior menționate, antioxidanții sunt nutrienți care contracarează efectele radicalilor liberi, reducând stresul oxidativ. Astfel, aceste substanțe nutritive au rol protectiv asupra sănătății, reducând riscul de a dezvolta patologii.

Cu toate acestea, calitatea alimentației și a stilului de viață per ansamblu are o importanță deosebită. Alte recomandări pentru scăderea stresului oxidativ:

Evită fumatul și inhalarea pasivă a fumului de țigară;

Fă mișcare regulat;

Folosește cremă de protecție solară;

Odihnește-te suficient;

Limitează consumul de alcool;

Încearcă să reduci expunerea la pesticide și alte substanțe chimice.

Prin urmare, menține un stil de viață cât mai echilibrat și include în dietă o varietate de alimente de origine vegetală cu efecte antioxidante și antimicrobiene. Nu ignora semnele unei infecții și adresează-te medicului pentru un tratament corespunzător.

