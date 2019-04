Vosganian s-a supărat că PSD nu a vorbit de ALDE și a plecat din sală

Inquam

Liderul ALDE Iaşi, deputatul Varujan Vosganian, a părăsit lucrările Conferinţei Judeţene a PSD Iaşi, unde fusese invitat, nemulţumit că liderii social-democraţi care au luat cuvântul au vorbit doar despre guvernarea PSD, fără a pomeni nimic despre ALDE.

Liderul ALDE Iaşi, deputatul Varujan Vosganian, a participat ca invitat la Conferinţa Judeţeană a PSD Iaşi, însă, la un moment dat, a părăsit sala, fără a rosti un mesaj în faţa membrilor PSD.

“Sunt, încă, la vârsta noutăţilor, chiar dacă am trei decenii de experienţă politică. Astăzi, răspunzând cu politeţe unei invitaţii, am participat pentru prima oară în viaţa mea la o întrunire PSD, cea a organizaţiei Iaşi. I-am ascultat pe distinşii oratori vorbind despre guvernarea (doar a) PSD, despre faptul că toţi românii de bună credinţă sunt la PSD etc.etc., drept care, după vreun ceas, am socotit că e mai bine să plec, ca să nu-i tulbur“, a scris ulterior Varujan Vosganian, pe Facebook.

La conferinţa judeţeană PSD Iaşi au fost prezenţi Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă, dar şi mai mulţi miniştri ai partidului.

Citește și Tăriceanu: Avem în vedere această posibilitate de a face o restructurare a Guvernului

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer