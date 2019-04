Tăriceanu, mesaj criptic pe Facebook: "Nu se ştie dacă Jon Snow trăieşte sau nu la final"

Agerpres

Călin Popescu Tăriceanu are o postare pe Facebook despre Game of Thrones, în finalul căreia precizează că nu se ştie dacă acest Jon Snow trăieşte sau nu la final şi că nu are altă variantă decât să se uite sau să citească toate volumele.

Un internaut scrie că liderul ALDE este ironic şi că postarea se referă la Liviu Dragnea, iar Tăriceanu îi face cu ochiul. Comentariul preşedintelui Senatului vine după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la Botoşani, că îşi doreşte ca în 2019 social-democraţii să câştige alegerile europarlamentare şi să aibă preşedintele României, un preşedinte PSD.





„De câteva zile, peste tot pe unde mă uit, fie pe stradă, fie pe telefon, fie pe laptop, văd numai bannere cu Game of Thrones sau #GOT, cum e prescurtarea. Ieri seară am încercat să mă luminez şi l-am întrebat pe băiatul meu mai mare, Călin, să îmi explice ce e cu toată această agitaţie. Răspunsul lui: cum, nu ai auzit de Jon Snow, de Daenerys Targaryen? Dar tu la ce te uiţi? Pe vremea mea (iată că am ajuns să spun şi asta) eroii erau Pistruiatul, Anton Lupan din toate „Pânzele sus” sau Plutonierul Căpşună cu câinele Costel, iar chestiunile SF erau în cărţile lui Jules Verne. Dar pe nicăieri nu am auzit de Targaryen sau Lannister”, scrie Tăriceanu pe Facebook.

Liderul ALDE adaugă: „Din toate explicaţiile lui Călin am înţeles un lucru: că nu se ştie dacă acest Jon Snow trăieşte sau nu la final. Asta încă nu mi-e clar. Nu ştiu cine mă poate lămuri. Se pare că nu am altă variantă decât să mă uit. Sau să citesc toate volumele”.

Un internaut îi scrie: „Eu cred ca domnul Calin este ironic şi se refera la domnul Dragnea...asa am impresia”, iar Tăriceanu îi răspunde făcându-i cu ochiul.

Facebook.com

Președintele ALDE despre alegerile prezidențiale

Călin Popescu Tăriceanu a declarat în repetate rânduri în ultima perioadă că este pregătit să candideze la Preşedinţie, dar că o decizie va fi luată în coaliţia cu PSD, după alegerile europarlamentare.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri, la Botoşani, că îşi doreşte ca în 2019 social-democraţii să câştige alegerile europarlamentare şi să aibă preşedintele României, un preşedinte PSD.

"Îmi doresc ca împreună să mergem la guvernare până în 2020, iar în primul rând în 2019 să câştigăm alegerile europarlamentare şi să avem preşedintele României, un preşedinte PSD", a declarat Viorica Dăncilă la conferinţa de alegeri a PSD Botoşani, potrivit News.ro.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!a

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer