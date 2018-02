Viorica Dăncilă, mesaj pentru polițiști: „Poliția nu are ce căuta în jocuri politice sau care distorsionează”

Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut, vineri, polițiștilor să intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane. Totodată, ea le-a solicitat polițiștilor să nu se implice lupte politice.

„Aceste evaluări sunt absolut necesare, pentru a înțelege mai bine activitatea pe care o desfășurăm și pentru a schimba din timp ceea ce nu merge bine. Dincolo de cifre și informații, se află, însă, reprezentarea socială a oamenilor privind activitatea Poliției. Au românii convingerea că trăiesc în siguranță și că instituția dumneavoastră îi protejează de cei care încalcă legea? România cheltuiește, anual, un procent ridicat din PIB pentru asigurarea ordinii și siguranței publice. Evident, nu e vorba numai de Poliție, ci și se alte instituții aflate în subordinea Ministerului de Interne. Cu toate acestea, România este o țară sigură, iar românii cred că trăiesc într-o țară sigură. România nu a fost confruntată cu situații sociale grave în privința asigurării siguranței cetățenilor. Fără îndoială, acest lucru se datorează în mare parte, activității poliției și vă felicit.”

La nivel european, Poliția din România este privită ca un partener de încredere, a mai spus șefa Executivului.

„În cadrul Parlamentului European, m-am aplecat personal asupra unui fenomen căruia îi cad victime multe românce: traficul de persoane. Știu că depuneți eforturi pentru combaterea acestui flagel și vă rog să intensificați aceste eforturi și să accentuați componenta de revenire. La fel de importantă e protejarea victimelor violenței domestice – un fenomen îngrijorător, asupra căruia Guvernul a intervenit deja prin introducerea unor modificări legislative privind ordinul de protecție provizorie. Proiectul de lege urmează să ajungă în Parlament, iar adoptarea lui le va oferi polițiștilor un instrument eficient pentru combaterea violenței domestice.”

Potrivit premierului, în această perioadă, în cadrul MAI și al Poliției se desfășoară o serie de evaluări aprofundate.

„Acestea sunt obligatorii, după ce anul trecut Poliția s-a confruntat cu cazuri grave, care au pus în pericol încrederea cetățenilor în instituție. Am tras toți concluzia că este nevoie de un proiect de reformare a Poliției. Nu va fi ușor, dar deja am făcut pași importanți prin alte modificări legislative, care vor consolida statutul polițistului. Polițistul are nevoie de proceduri clare și eficiente, în lupta împotriva celor care încalcă legea, asigurând, totodată, un exercițiu firesc al drepturilor și libertăților civile. Vă asigur că aveți tot sprijinul meu și al Guvernului pentru a duce cu bine la capăt acest proiect.

În opinia sa, „pentru a avea acțiuni mai eficiente, aveți nevoie de legi mai bune și de dotări mai bune”, a mai spus ea.

Astfel, premierul a cerut polițiștilor să acționeze în spiritul legii.

„Susțin măsurile care vizează întărirea autorității angajaților MAI. Consider că societatea civilă trebuie să înțeleagă și să susțină aceste demersuri. Respectul se câștigă prin respectarea legii, dar legea trebuie să îi protejeze și apere pe cei care, singuri, luptă împotriva infracționalității. Nu uitați nicio clipă că orice demers pe care îl faceți trebuie să aibă ca scop asigurarea interesului cetățeanului de a trăi într-un mediu social sigur. Nimic altceva nu se poate cere de la dvs. Poliția nu are ce căuta în jocuri politice sau de altă natură, care distorsionează grav menirea. Știu că activitatea MAI este foarte complexă, dar am deplină încredere în doamna Carmen Dan, care a demonstrat că poate face cu succes provocărilor instituționale”, a conchis Dăncilă, la bilanțul activității Poliției Române.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer