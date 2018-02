Dăncilă şi-a cerut scuze, după ce i-a făcut „autişti" pe cei care „şi-au pârât ţara la Bruxelles". CNCD s-a autosesizat

Inquam Photos / George Calin

Premierul Viorica Dăncilă şi-a cerut scuze vineri dimineaţă după ce i-a calificat drept „autiști” pe cei care ar „dezinforma Uniunea Europeană”, pe motiv că „știu realitatea, dar nu vor să o accepte”.

UPDATE 11:35 Premierul şi-a cerut scuze, printr-un comunicat oficial:

„Premierul Viorica Dăncilă își cere scuze public pentru declarația făcută în cadrul unei emisiuni televizate și precizează că prin comparația făcută nu a dorit să aducă jigniri persoanelor cu tulburări din spectrul autismului.”Îmi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastră. Avem datoria să dovedim înțelegere și umanitate, să le respectăm drepturile, să le apărăm demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dăncilă. Șeful Executivului subliniază că doar printr-o atenție constantă acordată persoanelor cu dizabilități putem contribui la integrarea acestora în societate și punerea în valoarea a calităților lor. ”M-am implicat activ în tot ceea ce înseamnă promovarea și apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Ca prim-ministru, voi folosi toate pârghiile legale pentru a pune în practică, în cel mai scurt timp, măsuri active destinate rezolvării dificultăților pe care le întâmpină semenii noștri”, a subliniat Viorica Dăncilă.

Ulterior, premierul a declarat, răspunzând întrebărilor presei privind declaraţia sa, că va lua legătura cu ONG-urile pentru a le spune personal că nu a vrut să fac nicio analogie. ”Îmi pare rău, o să vedeţi în perioada următoare, nu am vrut să fac nicio analogie, dimpotrivă, pentru că întotdeauna am sprijinit persoanele cu probleme şi voi face acest lucru în continuare. Îmi pare rău că s-a făcut această analogie, nu a fost intenţia mea şi vă asigur că nu aş face acest lucru niciodată, am să iau legătura cu organizaţiile, am să sun personal şi am să le spun că nu a fost intenţia mea”, a afirmat Viorica Dăncilă.

În legătură cu sesizarea la CNCD, premierul a declarat: ”Ştiu, am spus că voi face toate demersurile nu pentru a evita o sancţiune, ci pentru faptul că chiar îmi pare rău că s-a înţeles acest lucru şi empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme”. Întrebată dacă are o strategie pentru problemele persoanelor cu dizabilităţi, Dăncilă a răspuns: ”Am şi spus că mă voi implica ca să construiesc o strategie bună şi pentru astfel de persoane şi pentru alte persoane cu dizabilităţi care se confruntă cu probleme”.

Într-un interviu susținut, joi seara, la un post de televiziune, Dăncilă i-a criticat pe cei care „și-au pârât propria țară” în Parlamentul European, pe fondul modificărilor aduse legilor Justiției.

„(...) Vreau să am o altă abordare cu liderii europeni, o abordare corectă şi transparentă, în care informaţia să fie luată de la Guvern şi să evităm dezinformările care au creat atâtea nemulţumiri, spun eu, din partea românilor, să nu mai ajungă România şi probleme existente în România să fie discutate în plenul PE, bazate pe dezinformările pe care, din păcate, românii le fac pentru România. Eu ştiu românii de la Bruxelles. Nu exclud să fie români şi din ţară", a declarat Dăncilă, la Antena 3, conform News.ro.

Totodată, ea a acuzat-o pe Monica Macovei că ar fi făcut mult rău României în Parlamentul European, deoarece „şi-a pârât” propria ţară, care a fost judecată de alte 27.

„Ştiu cât rău ne-a făcut doamna Monica Macovei nouă ani în PE. Am văzut atitudinea ei şi acest lucru ne-a creat o stare de tristeţe, pentru că probleme sunt în multe ţări, fiecare ţară îşi are problemele ei, dar şi le rezolvă pe plan intern. Nu vii să îţi pârăşti propria ţară şi să ceri să o judece alte 27 de ţări în plenul PE”, a mai susţinut ea.

În opinia sa, „un bun român” nu vorbește despre problemele din țară la Bruxelles, calificându-i drept „autiști” pe cei care „dezinformează”.

„Cred că acest lucru, dacă eşti bun român nu îl faci şi am văzut români, colegii mei europarlamentari, care au apărat România la Bruxelles şi care au arătat minciunile şi dezinformările care s-au practicat la nivelul Parlamentului, la nivelul Comisiei. I-am felicitat din tot sufletul şi pe Dan Nica, pe Puiu Paşcu, Norica Nicolai, Victor Boştinaru, Maria Grapini (...) Vreau să avem o altă abordare, astfel încât liderii europeni să fie informaţi corect şi să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat până acum (...) Cum poate un europarlamentar să îndepărteze România de Europa? Un om care nouă ani a stat la Bruxelles cunoaşte instituţiile, cunoaşte regulile europene şi ştie cât de importantă este participarea noastră ca stat membru în această construcţie europeană. Legat de parteneriatul strategic - este primul Guvern care are un vicepremier care se ocupă de parteneriate strategice, în special pe parteneriatul strategic cu SUA. Deci cred că doar aceste două lucruri arată, să mă exprim elegant, că dezinformează şi că ştiu realitatea, dar nu vor să o accepte şi să o vadă. Aceşti oameni cred că sunt autişti şi nu văd şi nu aud ceea ce este vizibil pentru toţi cei de bună credinţă”, a mai spus Viorica Dăcilă.

Reacții după declarațiile premierului

Președintele Asociației Autism Europa Bistrița a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, după ce premierul Viorica Dăncilă i-a catalogat drept „autiști” pe cei care ar fi sesizat la UE neregulile din România.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Ana Dragu, a criticat afirmați premierului Viorica Dăncilă că postarea sa poate fi consideară o sesizare către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, pentru a lua măsurile impuse de lege într-un astfel de caz, informează News.ro.

„Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii Romania, aceasta este o sesizare prin care Asociaţia Autism Europa Bistriţa vă solicită să luaţi măsurile impuse de lege pentru demnitari care jignesc mii de pacienţi cu autism şi utilizează un limbaj care instigă la dispreţ şi desconsiderare, lezând demnitatea umană”, a scris Ana Dragu.

În opinia sa, declaraţiile premierului vin „în timp ce părinţii copiilor cu autism se dau de ceasul morţii încercând să limiteze repercusiunile falimentului social şi uman în care ne-au adus infractorii din Parlamentul României, majoritatea lipsiţi de orice urmă de principii”.

„Peste 9000 de copii cu tulburări de spectru autist din România sunt încadraţi în grad de handicap”, iar „statul nu a fost în stare nici măcar să îi numere, darămite să le asigure serviciile psihologice şi sociale necesare pentru a-i ajuta să devină adulţi cât mai funcţionali. Toată povara înfiinţării, finanţării şi impunerii de standarde de calitate în serviciile de recuperare cade în sarcina familiilor”, precizează Ana Dragu.

Și Asociația Părinților Copiilor cu Autism a reacționat, printr-o scrisoare deschisă, la declarația premierului.



Într-o scrisoare deschisă, președinta Asociației, Liuba Iacoblev, a precizat că declarațiile Vioricăi Dăncilă sunt „regretabile”.

„O astfel de afirmație este jignitoare pentru persoanele cu autism și familiile lor, îi stigmatizează și mai mult pe acești oameni. Este absolut regretabilă, mai ales că vine din partea unui demnitar de cel mai înalt rang, din partea primului ministru al țării. Un demnitar care ar trebui să-i privească și respecte pe toți cetățenii țării în mod egal și nu să îi compare pe unii cu alții. Iar termenul cel „rău” al comparației este reprezentat, în cazul dvs., de noi, „autiștii”, adică de copiii noștri, soții, părinții, frații noștri, pe care îi priviți ca fiind de condiție inferioară”, a precizat ea, într-o scrisoare deschisă.

Ea a continuat precizând că Viorica Dăncilă nu este singurul politician „care folosește termenul de autism în sens negativ, peiorativ, în răfuieli politice, în contexte care nu au nici o legătură cu problematica, nevoile și situația persoanelor cu autism din România”.

„Acest lucru este foarte îngrijorător și arată nivelul de înțelegere de către politicieni a autismului și a problematicii oamenilor cu această condiție, nivelul real de empatie și aplecare al demnitarilor față de nevoile acestor cetățeni. 1 din 100 de români are o tulburare din spectrul autismului. Așadar, există aproape 200.000 de „autiști” (plus familiile lor), și ei tot cetățeni români, care așteaptă să fie tratați cu respect de către reprezentanții statutului român”.

„Autismul nu poate fi sinonim cu „răul”. Autismul este o tulburare de dezvoltare care presupune dificultăţi în comunicarea şi relaţionarea socială, care afectează persoana în forme şi grade diferite. Cu toate acestea, persoanele cu autism nu pot fi privite doar ca oameni cărora le lipseşte ceva, ca oameni de rang inferior. „Autiștii” au şi calităţi care sunt tocmai rezultatul acestei condiții: incapacitatea de a minţi sau de a se preface, integritatea, loialitatea, obiectivitatea, căutarea dreptății, apoi o serie de abilităţi speciale în domenii precum ştiinţa sau arta”, a mai atras ea atenția.

Reacția președintelui CNCD

Contactat de News.ro în legătură cu postarea Anei Dragu şi întrebat şi în legătură cu eventuala autosesizare a Consiliului, preşedintele CNCD, Csaba Asztalos. a declarat că se va cnsulta cu colegii săi.

Ulterior, într-o intervenţie telefonică la Digi24, el a declarat că, într-o societate democratică funcţională, formatorii de opinie, fie că sunt politicieni sau jurnalişti, ar trebui să se retragă din viaţa publică, atunci când fac declaraţii discriminatorii, conform News.ro.

Csaba Azstalos a precizat că, în ceea ce priveşte situaţia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plângeri referitoare la accesul acestora la educaţia de masă, fiind date sancţiuni cu amendă contravenţională şi fiind câştigate şi procese în instanţă.

„Confirm realitatea dificilă cu care se confruntă copiii cu autism în ce priveşte accesul la educaţie şi accesul la sănătate”, a afirmat preşedintele CNCD.

Întrebat de ce crede că politicienii folosesc termenul „autist” în situaţii cu sens negativ, Azstalos a răspuns: „Eu aş punea-o ca o lipsă de cultură şi o lipsă de rigoare şi de responsabilitate în declaraţii publice”.

Preşedintele CNCD a subliniat că efectele unui discurs public care etichetează, care stigmatizează sunt negative mai ales la nivelul copiilor în şcoală: „În calitate de părinte şi în calitate de preşedinte al CNCD, într-adevăr, copii cu dizabilităţi sunt expuşi unei stigmatizări verbale şi comportamentale în societate şi mai ales în mediul şcolar”.

În ceea ce priveşte modul în care poate fi sancţionat un astfel de discurs, Csaba Asztalos a afirmat: „Eu cred că trebuie să ajungem la un nivel în care formatorii de opinie, fie că sunt politicieni sau jurnalişti, atunci când fac declaraţii discriminatorii să se retragă din viaţa publică. Aceasta este sancţiunea efectivă într-o societate democratică funcţională”.

Întrebat dacă, în aceste condiţii, consideră că premierul Viorica Dăncilă ar trebui să se retragă, preşedintele CNCD a replicat: „Ştiţi bine că nu mă pot antepronunţa pe speţă (...) Cu celeritate vom efectua procedura legală şi vom da o soluţie într-un termen rezonabil”.

„Scuzele unei persoane care e acuzată sau ajunge la concluzia că a săvârşit o discriminare este o circumstanţă care este luată în considerare de regulă la stabilirea unei sancţiuni, cum a fost de exemplu în cazul domnului Mihai Tudose, care şi-a cerut scuze public şi, după declaraţia cu steagurile, Colegiul a luat în considerare aceste scuze", a arătat preşedintele CNCD, pentru Agerpres.

Totodată, el a precizat că CNCD s-a autosesizat.

„Încă nu s-a înregistrat o sesizare la CNCD şi am demarat noi autosesizare, deci o procedură din oficiu. (...) Marţi vom organiza citarea şi audierea doamnei prim-ministru, după care vom adopta o hotărâre", a potrivit Agerpres.

