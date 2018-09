Viorica Dăncilă, mesaj pentru opoziție: ”Încrederea românilor nu se câştigă prin jigniri”

Agerpres

Anul Centenar nu înseamnă jigniri, scindare şi să îndemni la violenţă, a afirmat prim-ministrul Viorica Dăncilă, vineri, la Şcoala Politică de Vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate (OFSD).

"Anul Centenar nu înseamnă jigniri, (...) nu înseamnă scindare, (...) nu înseamnă să îndemni la violenţă.

Ce se întâmplă acum este greu de înţeles pentru noi. Dar cum vor înţelege copiii noştri, nepoţii noştri, cum vor înţelege generaţiile viitoare? Dacă cei care acum acţionează în acest mod, dacă cei care acum îndeamnă la scindare, la dezbinare cred că nu vor fi judecaţi de generaţiile viitoare, se înşală. Toţi vom răspunde pentru ceea ce facem. Iar unii trebuie să răspundă pentru faptul că au înlocuit argumentele cu jignirile, că au înlocuit proiectele cu plângerile penale, că încearcă să-şi facă lobby pentru propriile persoane, nu pentru România şi pentru români", a declarat Dăncilă, potrivit Agerpres.

Ea a adăugat că este pentru prima dată în istorie când un prim-ministru are dosar penal pentru un act diplomatic cu un stat cu care are un parteneriat strategic.

"Oare asta vrem să însemne România, oare asta ne dorim pentru viitor?", a spus Dăncilă.

De asemenea, şeful Guvernului a susţinut că înţelege "lupta politică".

"Sunt în politică de peste 20 de ani. Am văzut multe bătălii politice, am văzut ce înseamnă o campanie electorală, dar niciodată până acum nu am văzut că, atunci când nu ai argumente, îl jigneşti pe celălalt, îi pui o etichetă şi crezi că acest lucru aduce bine pentru cetăţenii acestei ţări. Nu, nu cred acest lucru", a punctat Viorica Dăncilă.

Totodată, premierul a precizat că îşi doreşte să se iasă "din acest joc al urii".

"Mi-am dorit întotdeauna echilibrul şi consensul în România. În cadrul proiectelor importante pentru România am încercat să aduc toate instituţiile şi toate partidele politice. Am crezut şi cred că măcar în ultima clipă putem să ieşim din acest joc al urii, putem să cooperăm şi să arătăm că România şi românii nu sunt cei pe care îi zugrăvesc alţii în culori atât de triste", a arătat Dăncilă.

Prim-ministrul a transmis un mesaj Opoziţiei:

"Pe mâinile cui să lăsăm România? A unui partid care vrea să dărâme Guvernul cu ajutorul plângerilor penale? A unui partid care preferă circul în instituţiile statului? A unui partid care face circ în Parlamentul României? (...) Le dau un sfat, un sfat prietenesc (...): 'Dragi colegi din Opoziţie, câştigaţi încrederea românilor, iar încrederea românilor se câştigă prin proiecte, prin ceea ce faceţi bun pentru ei. Încrederea românilor nu se câştigă prin jigniri. Dragi colegi din Opoziţie, dacă credeţi că puteţi să obţineţi guvernarea prin mijloace nedemocratice, vă înşelaţi'. Eu cred că România are nevoie de democraţie, iar democraţia înseamnă respectarea votului cetăţenilor români".

Viorica Dăncilă a adăugat că reuniunea femeilor PSD are loc într-un "context deosebit", respectiv Anul Centenarului şi pregătirea României pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE.

"Anul Centenar înseamnă unirea forţelor politice, înseamnă consens pe proiecte importante, înseamnă să fim mai buni, să ne înţelegem, să avem toţi acelaşi drum pentru România şi pentru români, înseamnă să avem dispute, dar ele să fie pe lucruri bune, pe proiecte ale unor partide politice", a arătat Dăncilă.

Potrivit premierului, România este în grafic cu pregătirile pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului UE.

"Vom avea o preşedinţie de succes. Este un examen pe care România trebuie să-l dea. Consider că este cel mai important examen după aderarea României la Uniunea Europeană", a mai afirmat Dăncilă.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer