VIDEO. Doi deputați, gata să se bată în Parlament: ”Te bag în ... Ești un zero barat!”

Doi deputați au fost la un pas de bătaie în Parlament, la votul pentru desființarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie.

Totul a început chiar în timp ce liderul USR-PLUS Dan Barna și ministrul Stelian Ion susțineau o conferință de presă pe tema desființării SIIJ.

Deputatul AUR Dan Tănasă l-a înjurat pe colegul său parlamentar de la USR Ionuț Moșteanu, după ce s-a adoptat legea privind desființarea SIIJ.

Pro TV

”Bă, dacă te bag în *** *** o să zici că am ceva cu tine. Du-te dracu de bou.” - a spus deputatul AUR.

Apoi, scandalul a continuat, parlamentarul AUR fiind la fel de nervos la adresa lui Ionuț Moșteanu de la USR-PLUS.

”Ești un zero barat. Ești un zero barat. Moșteanule, am acasă șosete găurite, moștenite, care sunt mai valoroase decât ești tu. N-ai făcut nimic în toată viața ta și te-ai trezit deputat. Deci nu mai vorbi tu de George Simion, că tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum, ascultă-mă ce-ți spun. George Simion e cu 10 clase pe lângă tine. Hai, că nu mai ... Aerul a devenit insalubru ..” - a spus parlamentarul AUR.

Deputaţii au adoptat, miercuri, în plen, proiectul privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ)

Senatorul Claudiu Târziu a declarat că AUR se pronunţă pentru păstrarea şi reformarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ).