Deputații vor vota desființarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie

Proiectul de lege privind desfiinţarea Secţiei speciale a fost dezbătut, miercuri, în plenul Camerei Deputaţilor, care urmează să dea şi votul final.

Deputatul PNL Ioan Cupşa a declarat că liberalii vor vota pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

"PNL va vota pentru desfiinţarea SIIJ.(...) Se întâmplă astăzi ca după 4 ani să ne încununăm cu succes eforturile pe care le-am făcut. Nenumăratele demersuri parlamentare, nenumăratele adresări Curţii Constituţionale a României, dezbaterile publice pe care le-am organizat, toate au dus într-un final la acest deznodământ. Observatorii externi obiectivi, Comisia de la Veneţia, GRECO, Comisia Europeană, Parlamentul European, chiar şi Consiliul Consultativ al Judecătorilor din Europa, cu toţii au spus că nu trebuia înfiinţată această secţie, nu trebuia înfiinţată pentru că afectează independenţa sistemului judiciar şi afectează în mod negativ eficienţa urmăririi penale", a spus Cupşa în plenul Camerei Deputaţilor, potrivit Agerpres.

El a adăugat că, în ce priveşte eficienţa urmăririi penale, legiuitorul ar trebui să se raporteze la Codul penal şi Codul de procedură penală.

Ministrul Justiției: Înfiinţarea SIIJ - o mare eroare

Înfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) a fost o mare eroare, iar soluţia legislativă era cea care a fost trimisă de Guvern la Parlament, a declarat, miercuri, ministrul Justiţiei, Stelian Ion.

"Realitatea a dovedit că înfiinţarea acestei Secţii speciale a fost o mare eroare. Consider că este o ruşine în privinţa Justiţiei române privind retroactiv şi văzând bilanţul acestei secţii. (...) . Avea ocazia această Secţie specială să demonstreze tuturor că ne-am înşelat atunci când am criticat în mod vehement înfiinţarea ei. Nu s-a întâmplat lucrul acesta", a declarat Stelian Ion la dezbaterea proiectului de lege privind desfiinţarea SIIJ.

Potrivit acestuia, "dincolo de câteva anchete targetate, în special pe magistraţii curajoşi", nu există niciun fel de rezultate.

"Dimpotrivă, 6.000 de dosare acum sunt nesoluţionate, sunt blocate efectiv. (...) Ne dorim să avem o soluţie legislativă care să nu cadă nici într-o extremă, nici în alta, adică o soluţie legislativă echilibrată. Şi pentru Guvernul României această soluţie legislativă era cea pe care am trimis-o către Parlament, fără alte prevederi speciale, pentru că este foarte important să respectăm câteva principii", a adăugat ministrul.

El a menţionat că faptele de corupţie şi cele care ţin de criminalitate organizată şi terorism trebuie să fie anchetate de procurori specializaţi.

"Acest principiu trebuie respectat. Sub nicio formă nu vom admite ideea că aceste dosare care vizează magistraţii şi pot avea ca obiect fapte de corupţie să nu fie (...) anchetate de DNA. De fapt, una dintre mizele principale ale înfiinţării acestei secţii a fost tocmai aceea ca printr-un sistem foarte ingenios, dar parşiv, aş spune, pus la punct să fie trase către Secţia specială dosare de corupţie şi lucrul ăsta s-a întâmplat, au existat asemenea exemple. De aceea, este foarte important ca, oricare ar fi soluţia legislativă care este la îndemâna dumneavoastră, a parlamentarilor, să nu se atingă nimeni de competenţa DNA, pentru că asta ar înseamna să nu avem încredere într-o instituţie importantă a statului care a avut rezultate bune, cu toate criticile care au existat în spaţiul public. Este foarte important să nu existe argumentul pe viitor că, iată, magistraţii nu au încredere în această instituţie. Pe de altă parte, bilanţul a fost unul negativ, cu cheltuială foarte mare, cu rezultate slabe", a argumentat ministrul Justiţiei.

Stelian Ion a arătat că nu există un fenomen generalizat de corupţie în cadrul magistraturii.

"Sunt fapte izolate, dar ele nu pot fi acoperite, ele trebuie de către magistratură, de către justiţie descoperite şi deferite Justiţiei. Dincolo de asta, orice discuţie despre alte subiecte se vor purta pe baza amendamentelor. Guvernul susţine varianta în forma iniţială trimisă către Parlament, considerăm că aceasta este varianta cea mai corectă. Este la latitudinea dumneavoastră, a parlamentarilor, cum veţi vota. Cred că această Secţie specială trebuie desfiinţată", a concluzionat ministrul Justiţiei.

PSD: Desfiinţarea SIIJ este de fapt despre independenţa magistraţilor

Parlamentarii PNL şi USR nu doresc de fapt desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), fiind vorba despre independenţa magistraţilor, a afirmat, miercuri, deputatul PSD Laura Vicol.

"Suntem astăzi aici pentru că USR-iştii şi PNL-iştii doresc să-şi ducă acest plan la capăt cu orice costuri. Desfiinţarea Secţiei privind investigarea infracţiunilor din Justiţie este ceea ce visează noaptea, ceea ce mănâncă dimineaţa, la prânz şi seara. Dar în realitate nu despre desfiinţarea SIIJ este vorba aici, ci despre independenţa magistraţilor. USR şi PNL cred că independenţa magistraţilor se ia şi se oferă de către politic, nu de către Constituţie şi nu prin legi", a afirmat Laura Vicol la dezbaterea din plenul Camerei Deputaţilor.

Potrivit acesteia, statul de drept nu înseamnă că independenţa magistraţilor poate fi dată sau luată prin decizii politice.

"Unei structuri solicitate de cei din justiţie, şi nu de politicieni, unei structuri conduse de procurori numiţi de CSM, fără intevenţia factorului politic, unei structuri care funcţionează sub autoritatea Parchetului General, exact acestei instituţii doresc colegii noştri de la USR şi de la PNL să-i pună capăt. De ce? Pentru că urmează un nou şir de abuzuri. (...) Şi nimeni nu trebuie să fie tras la răspundere pentru ele, din această cauză se doreşte desfiinţarea SIIJ. (...) Nu vă interesează că magistraţii se tem de presiuni. (...) Marele vostru plan în reforma justiţiei este desfiinţarea SIIJ", a susţinut Laura Vicol.

AUR: Nu am văzut garanţii pentru magistraţi după desfiinţarea SIIJ

Deputatul AUR Georgel Badiu a afirmat miercuri că nu există nicio garanţie pentru magistraţi şi pentru justiţie dacă se desfiinţează Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), susţinând că prin acest demers se doreşte ca DNA să fie folosită ca armă politică.

"Ne jucăm cu înfiinţarea şi desfiinţarea unor structuri. Vine unul la putere, o înfiinţează din nou, altul o desfiinţează din nou. (...) Totul se face la comandă, se votează după agenda celor la guvernare. Nu este normal. (...) Nu avem nevoie de alte 'portocale' prin DNA sau de alţi indivizi care comit abuzuri în funcţiile înalte în care au ajuns datorită nu ştiu căror matrapazlâcuri politice. Haideţi să facem în aşa fel să corectăm şi DNA. Dacă tot vrem să desfiinţăm SIIJ, nu am văzut nicio garanţie pentru magistraţi, nu am văzut pentru justiţie, nu am văzut eforturi pentru corectarea DNA. Ştiţi de ce? Pentru că DNA este folosită ca armă politică. Asta este problema", a afirmat Badiu la dezbaterea proiectului privind desfiinţarea SIIJ.

El a mai susţinut că discuţia nu este despre existenţa sau despre desfiinţarea Secţiei speciale, ci despre DNA.

"Discuţia, de fapt, rezidă în ce este DNA şi ce face şi în slujba cui se pune. Aţi mai auzit ceva de DNA de când a plecat Kovesi? Nimic nu mai face DNA şi nici nu o să auziţi până nu se scapă de Secţia specială, după care o să înceapă 'jihadul' în justiţie. Asta este problema. Aveţi grijă de justiţia din România, pentru că din cauza asta se alege praful de România", a spus deputatul AUR.