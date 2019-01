USR: Minerii complexului Oltenia, primele victime ale ”taxei pe lăcomie”

Pro TV

Deputata USR Cristina Prună susține că minerii de la Complexul Energetic Oltenia sunt primele victime ale guvernului PSD-ALDE, după adoptarea OUG114/2018, care cuprinde așa numita ”taxă pe lăcomie”.

Prin această ordonanță de urgență s-a plafonat prețul energiei electrice și al gazelor naturale și s-a impus și o taxă de 2% pe cifra de afaceri a companiilor care activează în acest sector.

”Intrarea în grevă a minerilor de la CEO (Complexul Energetic Oltenia) nu este decât consecința manierei nesăbuite, girată de ALDE, prin care Liviu Dragnea, Darius Vâlcov și Eugen Teodorovici au înțeles să gestioneze sistemul energetic național. Vrând să pedepsească „lăcomia” companiilor străine, primii care au fost loviți de populismul celor trei sunt angajații unei companii a statului român, care are un rol fundamental în asigurarea securității energetice. În plus, anul trecut, compania a înregistrat pierderi însemnate. Consecința opririi activității de la CEO are repercusiuni profunde. Zilele acestea, producția de energie autohtonă este diminuată, iar România își asigură cererea internă cu surse de import la prețuri record.” - se arată într-un comunicat al USR.

„Prețul plătit de CEO pentru poluare, adică certificatele de CO2, este în continuă creștere. În acest context, taxa de 2% pe cifra de afaceri și plafonarea prețului nu sunt decât lovitura de grație, întrucât, Guvernul blochează la un nivel insuficient viitoarele venituri ale companiei. În acest fel, CEO are toate șansele să se transforme într-o gaură neagră precum Complexul Energetic Hunedoara. Acest lucru periclitează și șansele companiei de a se retehnologiza și de a investi în noi linii de afaceri, precum capacități noi de producție pe gaz sau regenerabile. Consecința? Locurile de muncă de la CEO vor fi și mai nesigure, iar securitatea energetică a României va fi vulnerabilizată”, afirmă deputatul USR Cristina Prună.

Recent, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că Guvernul nu ar fi trebuit să adopte OUG privind măsurile fiscale cu doar câteva zile înainte de terminarea anului calendaristic şi fiscal.

El a mai anunțat că UDMR nu va susţine aceste măsuri luate brusc şi fără o dezbatere.

