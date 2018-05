Toader: Pentru mine era previzibil că preşedintele va sesiza CCR, rămâne să şi motiveze

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că preşedintele are dreptul constituţional de a sesiza CCR şi Comisia de la Veneţia pe modificările aduse legilor justiţiei, că se aştepta la acest lucru, scrie news.ro.

“Vă mărturisesc că le-am citit pe internet (declaraţiile lui Iohannis – n.r.). De foarte multe ori am spus şi repet următorul lucru: să ne cunoaştem, să ne respectăm limitele de competenţă legală şi constituţională. Faptul că preşedintele republicii vrea să sesizeze CCR, Comisia de la Veneţia intră în limitele de competenţă constituţională ale preşedintelui. Modul în care îşi exprimă public această competenţă depinde de fiecare preşedinte (...). Am văzut şi eu preocuparea dânsului, să nu zic îngrijorarea, că este un termen care a fost folosit de-a lungul timpului ca nu cumva din mers să se rescrie Constituţia. Categoric afirmaţia nu are nicio acoperire”, a spus Tudorel Toader.

Toader mai spune că CCR a admis 22 de soluţii legislative din totalul de câteva sute la cele trei legi ale justiţiei.

“Am văzut afirmaţia potrivit căreia pe legile justiţiei au fost necesare trei decizii ale CCR. Este firesc, dacă ai trei legi, fiecare lege este criticată şi Curtea se pronunţă de fiecare dată când este sesizată. (...) Curtea a admis în total 22 de soluţii legislative din totalul celor trei legi de sute de articole. Multe dintre cele admise ca neconstituţionale sunt de necorelare legislativă şi nu pe fond a reglementării contrare a Constituţiei”, a mai spus el.

Ministrul s-a arătat surprins de faptul că preşedintele Klaus Iohannis şi-a exprimat “preocuparea” privind înfiinţarea secţiei de anchetare a magistraţilor, deoarece CCR a decis că este constituţion ală.

“Am observat că a exprimat preocupare pentru faptul că prin legile cele trei ale justiţiei au fost consacrate instituţii noi. Sigur făcea referire la acea secţie specială de anchetare a eventualelor fapte care pot fi comise de către magistraţi. Aici critica m-a surprins pentru că indirect critică decizia CCR (...) care a consacrat constituţionalitatea respectivei soluţii legislative. Prin urmare, are competenţa constituţională să sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul că o va sesiza, rămâne să motiveze”, a continuat Tudorel Toader.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, miercuri, că trimite la Curtea Constituţională întregul pachet al legilor justiţiei şi sesizează Comisia de la Veneţia, el adresând şi un apel CCR să nu se grăbească şi să conlucreze cu organismul european. Preşedintele a precizat că, după ce Curtea Constituţională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor şi va decide atunci dacă se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de către Parlament.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer