Teodorovici, despre amnistia fiscală: „Nu se șterge datoria unui coleg de partid. Nu am asemenea preocupări”

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că amnistia fiscală este gândită ca un mecanism de deblocare a unei părți din economie, nu de ștergere a datoriilor unor colegi de partid.

Teodorovici a anunţat recent că amnistia fiscală este o măsură care va debloca o parte din economie, în condiţiile în care, din datoriile totale de 100 de miliarde lei către stat, doar 17 miliarde pot fi recuperate. Însă, el a subliniat că nu vor fi şterse datoriile colegilor de partid.

„Nu se şterge un coleg de partid, cum se vorbeşte, nu am astfel de preocupări. (...) În 2015, când eu am dat amnistia, eu nu mi-am şters datoria mea personală, am plătit-o leu cu leu”, a spus Teodorovici, pentru Antena 3, informează News.ro.

Ministrul a mai spus că cei care îşi fac calcule acum că nu mai trebuie să dea bani la stat, fac o greşeală.

„Este un calcul greşit, trebuie să plătească ce au de plătit, că sunt firme sau că sunt persoane juridice. Nu facem astfel de ştergeri”, a spus Teodorovici.

Ministrul a amintit că, în 2015, a dat o Ordonanţă de Urgenţă, prin care persoanele fizice şi juridice care îşi plăteau, până la o anumită dată, datoria principală, beneficiau de ştergerea penalităţilor şi a unei părţi din dobânzi.

El a spus că multe firme de stat au datorii istorice la stat.

„Statul a creat şi probleme în unele situaţii. (...) Avem multe firme de stat cu datorii la stat. Datoriile sunt făcute de stat la stat, după Revoluţie încoace. Cu oameni reprezentanţi ai statului în consilii de administraţie şi AGA. Întrebare este cum oamenii ăia au avut contract de delegare de la miniştri lor şi au girat, de foarte multe ori, creşteri de tarife, datorii peste măsură, bonusuri acordate la final de an (...)”, a spus Teodorovici.

El a subliniat că unele companii de stat sunt ancorate în datorii istorice, fără a le putea plăti, iar o parte din economie este blocată din această cauză. Totodată, România poate obţine un acord de la Comisia Europeană (CE) pentru a putea şterge datoriile nerecuperabile.

