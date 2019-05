Teodor Meleşcanu: „Votul în diaspora poate fi prelungit până la 3-7 zile”

Ministrul de Externe Teodor Meleşcanu spune că premierul Viorica Dăncilă nu i-a cerut demisia după probleme înregistrate la votul din diaspora, la alegerile europarlamentare.

„Dimpotrivă, m-a încurajat să fac ancheta, să vedem cauzele reale și apoi să putem să discutăm despre funcționarea alegerilor în acest an”, a spus Meleșcanu, într-un interviu pentru Digi 24, întrebat dacă Dăncilă i-a cerut demisia.

„Nu am luat niciun moment în calcul acest lucru. În calitate de ministru de Externe am niște obiective foarte importante, sigur și alegerile sunt importante. Nu am crezut că e corect ca pentru o anumita problemă să renunț la obiectivele mari. Sigur, dacă doamna prim-ministru, partidul meu, vor dori să mă înlocuiască, voi fi gata să ajut pe cel care va veni în locul meu”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește procedura de votare în diaspora, Teodor Meleșcanu a spus că se ia în calcul ca votul să fie prelungit în străinătate cu până la 7 zile.

„Singura modalitate este să prelungim votul în Diaspora. Foarte simplu. Să fie o perioadă de 7 zile, de 3 zile, care să permită oamenilor înainte de dată finală a încheierii alegerii să își exprime votul. Acest lucru se poate face și ar elimina cozile. E modalitatea pe care noi o vedem. Deci, practic la noi alegerile se țin duminica. Deci cu câteva zile înainte, de luni de exemplu, comisiile de vot pot să stea la dispoziția cetățenilor care vin să voteze. Există o singură urnă, sigilată, unde se adună câte voturi vin. Din punctul meu de vedere, în maxim o lună, dacă suntem serioși, putem cu adevărat să venim cu o propunere care să fie cât mai larg acceptată”, a mai declarat ministrul.

