Tăriceanu: "Salut curajul Olguţei, care arată că e o femeie cu multă determinare în ea"

Getty

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat marţi, într-o emisiune televizată, că salută decizia Olguţei Vasilescu de a-şi retrage candidatura pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, precizând că este o femeie cu "multă determinare în ea".

"Salut curajul Olguţei, care arată că e o femeie cu multă determinare în ea. Ea fără îndoială are un profil politic pe care şi l-a câştigat ca primar al Craiovei, ca ministru al muncii, trebuie să recunoaştem, are merite, are calităţi politice fără doar şi poate.

Eu regret că preşedintele nu numai că nu a jucat acest rol de mediator, dar s-a pus şi în fruntea opoziţiei, el este deja candidat, ceea ce nu este firesc. Adică sigur că nu poţi preşedintelui să îi pretinzi să nu candideze, dar fă-o în alt fel, nu încerca prin poziţionare să joci o singură carte: pun beţe în roate guvernului.

Nu accept nominalizările de miniştri, nu acceptă nominalizările de la procuratură, nu accept nominalizarea la Marele Stat Major. Nu. Nu. Nu. Este preşedintele Nu. Ăsta este preşedintele nostru. Ce fac? La ce e Da?", a spus Tăriceanu, la TVR 1, conform Agerpres.

El a arătat că preşedintele Iohannis se îndepărtează de rolul său constituţional.

Citește și Reacția lui Tăriceanu după ce Olguța l-a amenințat pe Iohannis cu plângere penală

"Culmea e că se gândeşte Olguţa Vasilescu dar preşedintele nu se gândeşte. Se vede clar în ultima vreme că preşedintele se depărtează în principal de la rolul lui constituţional. Repet, rolul constituţional al preşedintelui este să fie un liant în societate, nu să încerce să adâncească, să agraveze conflictele, ci din contră, să le atenueze, să le stingă.

Aveţi impresia că am avut un astfel de preşedinte? Eu am crezut despre Iohannis la începutul mandatului că va fi mai degrabă aşa ceva, opusul lui Băsescu. Dar să ştiţi că Băsescu oricât era de smintit în situaţii de astea limită, nu stătea să pună frâne, nu băga băţul prin gard guvernului să ţină un minister fără conducere, pentru că el fusese ministru, spre deosebire de Iohannis, ştie ce înseamnă un minister fără cap.

E o jale. Niciun funcţionar din minister nu lucrează nimic, nu se ia nicio decizie. Pe deasupra mai suntem şi cu preşedinţia rotativă pe cap şi la întrunirile astea se uită la noi şi nu înţeleg nimic", a mai spus Tăriceanu.

Lia Olguţa Vasilescu a anunţat, marţi, că a decis să-şi retragă candidatura pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării, după o discuţie cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

"Astăzi, în urma unei discuţii cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotărârea să îmi retrag candidatura pentru funcţia de vicepremier şi ministru al Dezvoltării. Un atac la CCR înseamnă o perioadă de cel puţin o lună şi jumătate de aşteptare, perioadă în care activitatea guvernamentală ar avea în continuare de suferit prin absenţa din Guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact în perioada în care România deţine Preşedinţia UE", a scris fostul ministru al Muncii pe Facebook.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer