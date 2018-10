Tăriceanu: ”Nu sunt încântat de postura în care s-a aflat România, dar să nu ne mire”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, susţine că România, în pofida criticilor aduse ţării noastre în Parlamentul European, trebuie să arate că are deschidere către dialog, atât cu Comisia Europeană (CE), cât şi cu Comisia de la Veneţia.

"Nu sunt încântat de postura în care s-a aflat astăzi România. (...) Să nu ne mire că după ani de zile în care am exportat disputele politice interne la Bruxelles, ne trezim în faţa unei astfel de situaţii. Pe de altă parte, sigur că CE nu este deloc confortabilă cu apariţia acestor protocoale care dovedesc fără putinţă de tăgadă că în România putem să discutăm despre orice în privinţa statului de drept, dar nu avem un stat de drept. Atunci sigur că această dezbatere în care s-au folosit foarte multe generalităţi, în care am asistat la luări de poziţii care dovedesc, aşa cum spunea şi ministrul Toader, şi o lipsă de informare şi o lipsă de bună-credinţă, va pregăti dezbaterea care va avea loc miercuri, dezbatere care în mod normal ar trebui să se încheie cu o rezoluţie, care ştim că între timp a fost amânată pentru luna noiembrie. (...) Legile de organizare a justiţiei nu au cum să afecteze lupta împotriva corupţiei, aşa cum s-a spus în această seară de către unii dintre intervenienţi. Mulţi văd că se pricep în această problemă, puţini cunosc pe fond care este conţinutul reformelor care s-au făcut în justiţie în România în această perioadă. Chiar şi aşa, putem să arătăm, cum am arătat şi până acum, că avem deschiderea necesară la dialog, atât cu Comisia Europeană, cât şi cu Comisia de la Veneţia", a spus Tăriceanu luni la un post tv, conform Agerpres.

El a amintit că ministrul justiţiei, Tudorel Toader, va avea o întâlnire cu Comisia de la Veneţia în care se va discuta care sunt observaţiile Comisiei.

"Aceste observaţii le-aş pune în două categorii distincte: chestiuni mai degrabă tehnice şi cele de oportunitate politică. Chestiunile de natură tehnică ar fi de exemplu separarea carierei judecătorilor de cea a procurorilor. Şi aici cred că Comisia de la Veneţia, sigur, chiar dacă poate să facă anumite observaţii, nu ştiu dacă a făcut în această privinţă - dar ele nu pot fi considerate, aceste alegeri făcute de Parlament, ca fiind reprobabile sau care să pună sub semnul întrebării progresul în privinţa consolidării statului de drept. Din contră. Sigur că sunt şi celelalte chestiuni de natură politică. Mecanismul, de exemplu, referitor la numirea procurorilor de rang înalt. Ştiţi foarte bine că aceste mecanisme depind de la ţară la ţară. Şi m-aş îndoi ca din partea CE sau Comisiei de la Veneţia să ni se poată impune o anumită soluţie în aceste chestiuni. Totul rămâne să existe o disponibilitate la dialog din partea Guvernului, din partea Parlamentului, pe care am arătat-o şi, evident, ar fi foarte mult de dorit să trecem de la enunţuri de tip general la chestiuni concrete, care să poată fi remediate dacă într-adevăr pun în pericol justiţia din România, sau alte elemente", a adăugat Tăriceanu.

El consideră că România "nu e o problemă în mod special, în acest moment", reacţia europarlamentarilor fiind influenţată de apropierea campaniei electorale pentru Parlamentul European.

"După cum aţi văzut însă astă seară, în momentul în care s-a încercat ducerea discuţiei în planul statului de drept, cei care-au răspuns - prim-vicepreşedintele Comisiei a trecut imediat la subiectul corupţiei. Când s-a discutat despre corupţie şi părea să fie chestiunea oarecum clară, a intervenit problema Referendumului pentru definirea familiei. Deci, aceste jocuri politice dacă nu le vedem şi dacă nu constatăm activitatea celor care gestionează la nivelul Comisiei anumite instrumente, sigur că putem să rămânem dezamăgiţi, putem să considerăm că - eu ştiu - suntem nedreptăţiţi. Nu e o problemă în mod special, cred, România în acest moment. Problema este că se apropie alegerile pentru Parlamentul European, o serie din parlamentari care au participat în seara aceasta la dezbateri vor să-şi facă campanie. Sunt multe agende individuale, sunt agendele unor partide, sunt agendele grupărilor care se fac în perspectiva alegerilor pentru PE şi, mai ales, pentru configurarea politică de după PE care influenţează această dezbatere şi sigur că, aş putea spune, România a căzut într-un moment prost din acest punct de vedere, mai ales că, în loc să facem o figură bună în perspectiva pregătirii Preşedinţiei Consiliului UE, noi suntem subiectul unei astfel de dezbateri care afectează fără îndoială imaginea României. Nu-mi rămâne, în final, decât să regret atitudinea unora dintre europarlamentarii români care, cu multă nonşalanţă aş spune, pronunţă neadevăruri sau minciuni chiar în legătură cu situaţia din România, distorsionează realităţile şi acest lucru, sigur, numai pentru beneficiul lor personal, dar în dezavantajul ţării", a spus Tăriceanu.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a comentat luni seară protocoalele secrete, la intervenţia eurodeputaţilor din Comisia pentru libertăţi civile din Parlamentul European, spunând că nu vede legătura între acestea şi modificările legilor justiţiei care afectează independenţa sistemului.

Referitor la mitingul din 10 august, Frans Timmermans a spus că pe imaginile video nu a văzut oameni care ar fi putut fi huligan, ci doar protestatari paşnici.

