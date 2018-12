Tăriceanu cere un ”moment zero” în Justiție. ”Miile de români au fost victime ale DNA”

Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a fost invitat special, duminică, la Consiliul Național PSD și a ținut un discurs.

Tăriceanu l-a atacat pe președintele Iohannis, a vorbit despre ”abuzurile din justiție” și a cerut ca urmare a lor ”un moment zero”.

Mesajul transmis de Călin Popescu Tăriceanu:

”În ultima perioadă am trecut cu toții prin momente grele. Mi-ați arătat că am printre dvs. parteneri de nădejde și prieteni. Mă uit spre viitor și constat că a face politică înseamnă a practica un sport periculos. Desigur, doar pentru cei care se luptă ca România să fie o țară democratică și liberă, cu cetățeni prosperi, nu ascultați, nu timorați.

Anul 2019 va fi cel mai important an pentru România după Revoluție. Vom avea două evenimente cheie care vor marca viitorul României pentru următorii 10-20 de ani: exercitarea președinției Consiliului UE și alegerile prezidențiale.

Din păcate, singura idee salvatoare a unor așa-ziși lideri europeni e construirea unei Europe cu două viteze. Bogații Europei și săracii Europei. Dorința lor e ca țări precum România, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Ungaria, Cehia să rămână în continuare o sursă de forță de muncă ieftină și o piață de desfacere pentru produsele manufacturate.

Orice ambiții legitime, politice sau economice, ale unor țări ca România, sunt combătute cu mantra ”sunteți o țară coruptă”. România este ținută continuu în șah, prin practici incorecte, cum este MCV.

Se aplică dubla măsură și comportamentul duplicitar. Protestele violente din vara acestui an au fost folosite pentru a stigmatiza și a pune o etichetă de țară nedemocratică pe fruntea României. Dar în Franța, protestele violente sunt tratate cu mănuși. Ca să nu izbucnesc de proteste din Belgia, Germania.

Acțiuni mult mai dure, ale autorităților din țările europene sunt considerate legitime, în timp ce în România au fost etichetate ca dovezi ale unui stat corupt. Nu mă miră că sondajele recente arată că majoritatea Românilor consideră că România este tratată incorect, iar România este considerată țară de mâna a doua.

În România, multe bănci practică de două, două ori jumătate față de cele din alte țară. Au profturi duble, pe spinarea românilor însă.

Unul din marile pericole pentru România este promovarea unui discurs naționalist, cu accente anti-europene. Dar a spune adevărul și a susține interesele legitime ale României în UE nu înseamnă discurs anti-european. Este nevoie să spunem lucrurilor pe nume dacă vrem ca UE să aibă un viitor. Viitorul României este în UE, dar într-o Uniune solidară, cu o singură viteză.

Cred că putem să ținem capul sus. Astăzi, românii trăiesc mai bine decât în urmă cu 2 ani. Câștigă mai bine. Salariile au crescut în toate domeniile, dar în particular vreau să remarc creșterea din domeniul sănătății, care a făcut posibilă stoparea hemoragiei medicilor.

Am sperat şi eu ca şi dumneavoastră să avem un preşedinte care să ne ajute în stoparea erodării şi degradării sistemului de justiţie, (...) să avem în preşedintele României un partener pentru o Românie puternică şi demnă în Europa, am sperat şi eu ca şi dumneavoastră să găsesc în preşedintele României un partener echilibrat, echidistant politic şi care să se gândească în primul rând la ţară şi în al doilea rând la un al doilea mandat. Am sperat şi eu ca şi dumneavoastră să nu mai avem un al doilea Băsescu. Ceea ce avem vedem cu toţii. În această lupă de gherilă am avut şi pierderi importante: două guverne care au căzut în prima parte a guvernării noastre, mulţi dintre noi am fost târâţi în faţa procurorilor sau a instanţelor pentru fapte pe care nu le-am comis, dar important este că nu ne-am pierdut nici busola, nici credinţa că putem readuce România în rândul ţărilor democratice.

Marea majoritate a românilor sunt conștienți că în Justiția din România s-au produs grave abuzuri, cu implicații majore în viața politică, socială a țării. Aceste abuzuri au avut două consecințe majore: o deteriorare a vieții politice, culminând cu încrederea din ce în ce mai redusă în sistemul democratic și o acaparare a sistemului economic de oameni și companii apropiate statului paralel.

Așa s-a ajuns ca Maior, Coldea, Kovesi, Livia Stanciu să stabilească cine poate fi președintele României sau poate fi ministru, până la cine poate fi director într-un minister sau altul. Lucrurile au luat-o complet razna din 2010 și sistemul nu a dat înapoi nici după schimbarea locatarului de la Cotroceni.

Înalților demnitari li se fac în continuare dosare, cu intenție politică, ca să poată fi plimbați acești oameni pe la DNA oricând este ceva important în România. Au închis cercul prin inventarea protocoalelor secrete.

Miile de români au fost victime ale unităților de elită ale DNA. Noi putem să ne apărăm, dar pe ei cine îi apără?

Ce e de făcut, închidem ochii și ne prefacem că aceste abuzuri nu există? Evident că nu. Nu neg necesitatea unei societăți curate, bazate pe meritocrație.

România trebuie vindecată de nedreptăți și abuzuri, trebuie să înceapă să se uite înainte și mai puțin înapoi.

Consider că am ajuns în ultimul ceas în care ne putem așeza la masă, putere și opoziție, parlament și guvern, președinte și societate civilă, pentru a hotărî măsurile care trebuie luate pentru ca abuzurile să nu mai fie posibile, pentru ca justiția să devină accesibilă oricui, iar nedreptățile îndreptate. Dacă ei nu vor să o facă, o putem face noi. Datorăm asta miilor de familii pe care sistemul le-a abuzat. Trebuie să existe un moment zero, să tragem o linie și să o luăm de la capăt.”

