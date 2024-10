Surse: Laura Vicol și-a dat demisia din PSD, în urma scandalului provocat de reportajul Recorder

Este vorba despre reportajul Recorder în care se vorbește despre o schemă frauduloasă protejată la nivel politic. Ancheta jurnalistică se numește ”Schema Nordis. Maşinăria de făcut bani a celui mai puternic clan politico-imobiliar”.

Vladimir Ciorbă, asociatul principal al companiei despre care scriu jurnaliştii este căsătorit cu Laura Vicol.

Recent, Vicol a demisionat și din funcția de șefă a Comisie Juridice din Camera Deputaților.

Joi, președintele PSD Marcel Ciolacu a fost întrebat despre legăturile din el și Laura Vicol.

Surse politice susțin că Marcel Ciolacu, împreună cu colegii de partid Sorin Grindeanu și Alfred Simonis ar fi fost invitați să își petreacă mai multe weekend-uri în apartamentele familiei Ciorbă din Dubai.

Liderul PSD a ocolit răspunsul. El a spus că s-a întâlnit în avion, la întoarcere, cu cei doi.

”Este o suprapunere, din câte îmi amintesc, vă daţi seama că am stat şi am căutat. De vacanţă este exclus, este o suprapunere de avion când m-am întors în ţară. Iartaţi-mă, mă puteam întâlni în avion şi cu domnul Iohannis, înseamnă că am fost cu el la golf?! Să mă ierte Dumnezeu!”, a mai declarat Ciolacu.

