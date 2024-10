Scandalul Nordis ia amploare. Ciolacu spune că nu a fost în vacanță cu Laura Vicol și soțul ei, principalul asociat al firmei

Acuzat ca a fost în vacanță în Dubai cu Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei, liderul PSD, Marcel Ciolacu a negat și spune că a fost doar „suprapunere" de zbor, adică au fost în același avion la venirea în țară.

Nordis Management a contestat la Tribunalul București intrarea în insolvență a uneia dintre firmele din cadrul grupului Nordis în plin scandal public privind această afacere.

În urma reportajului Recorder în care se vorbește despre o schemă frauduloasă protejată la nivel politic, deputata PSD Laura Vicol, soția lui Vladimir Ciorbă, principalul asociat al Nordis, a demisionat din funcția de șefă a Comisie Juridice din Camera Deputaților.

Joi, președintele PSD Marcel Ciolacu a fost întrebat despre legăturile din el și Laura Vicol. Surse politice susțin că Marcel Ciolacu, împreună cu colegii de partid Sorin Grindeanu și Alfred Simonis ar fi fost invitati să își petreacă mai multe weekend-uri în apartamentele familiei Ciorbă din Dubai. Liderul PSD a ocolit răspunsul.

Marcel Ciolacu, președintele PSD: „Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanță. Niciodată. Este o suprapunere de avion, din câte îmi amintesc, când m-am întors în țară. Iertați-mă, mă puteam întâlni în avion și cu domnul Iohannis. Înseamnă că am fost cu dânsul la golf.”

De altfel, premierul susține că șefa Comisiei Juridice a Camerei Deputaților Laura Vicol a fost verificată și a reieșit că nu s-a găsit nici măcar un proiect de lege inițiat de aceasta care să favorizeze în vreun fel Nordis.

Cât despre proiecte de lege privind reglementarea pieței imobiliare, social-democrații au redactat un text de lege care prevede că avansul plătit de un cumpărător pentru o locuinta să nu depășească 10% când construcția este în fază de proiect.

Avansul ar putea ajunge până la 40 la sută dacă dezvoltatorul are o poliță de asigurare. Banii vor pot fi virați doar într-un cont special și folosiți numai pentru realizarea aceluei constructii.

Liberalii au și ei un proiect, depus la parlament din 2019 fara sa fi fost votat, pentru ca nu a existat majoritate parlamentară, spun ei. Tot cei de la PNL susțin că social-democații au furat idei din proiectul lor.

Florin Roman, deputat PNL: „Proiectul PNL nu doar că este din 2019 are și adoptare la Senat și adoptare la 2 comisii. Deci putem să-l votăm fără probleme. Și dacă tot m-ați întrebat, proiectul PSD are prima parte la fel ca proiectul nostru.”



Acesta prevede ca avansul dat de cumpărător să dispară. Iar Agenţia Naţională pentru Locuinţe să înființeze o institutie care sa ii verifice pe dezvoltatori dacă respectă contractul. Iar dezvoltatorul să-l anunțe pe cumpărător în mod regulat care este stadiul construcției. Tot această institutie ar trebui sa verifice și publicitatea pe care o fac dezvoltatorii, pentru că în multe cazuri, poate fi vorba despre reclamă frauduloasă, prin care oamenii sunt înșelați.

Între timp, la hotelul deținut de Nordis în Mamaia, situația este incertă, cel puțin pentru angajații care au mai rămas. Peste 100 de oamenii îi acuză pe cei de la departamentul de Resurse Umane că i-au amenințat și forțat să își dea demisia.

Laurențiu Vințeanu, angajat: „Avem o grămadă de bani restanță și se pune presiune pe noi să ne dăm demisia. Ceea ce nu mi se pare deloc corect. Mulți și-au dat, dar suntem foarte mulți în situația în care venim la muncă și ne rugăm la Dumnezeu să ne primim banii pe care i-am muncit până acum.”



Deși angajații aveau contract pe perioadă nedeterminată, iar hotelul din Mamaia ar fi trebuit să fie deschis și iarna, în urmă cu două zile au fost anunțați că hotelul se va închide pe 14 octombrie.

Am încercat să luăm legătura cu departamentul de Resurse Umane, să cerem explicații.



Reporter: „La noi au ajuns informații și oamenii ne spun că sunt obligați să își dea demisia și că nu sunt plătiți!”

Șefa departamentului de Resurse Umane: „Nu sunt, chiar nu sunt obligați să își dea demisia, iar salariile le-am plătit. Din păcate, nu mai pot să vorbesc acum.”

Reporter: „Înțeleg că azi este zi de salariu și oamenii nu și-au primit salariul.

Șefa departamentului de Resurse Umane: „O zi frumoasă!”

În această situație sunt peste 100 de angajați. Puțini au curaj să spună ce li se întâmplă. Când au semnat contractele de angajare au convenit să nu dezvăluie informații confidențiale, în caz contrar plătesc daune 25 de mii de euro.

Angajată: „Noi toți am semnat acest act adițional la contract și de aia lumea nu vorbește, numai că eu am decis să vorbesc pentru că ce se întâmplă aici mi se pare o încălcare a dreptului meu ca salariat, cum vor să mă concedieze, cum nu vor să îmi dea banii.”



Nordis Management a intrat în vizorul autorităților de anul trecut, însă de atunci ancheta in rem deschisă de procurorii DIICOT pentru delapidare și constituire de grup infracțional organizat bate pasul pe loc.

