Surse: Dăncilă vrea să meargă în Parlament cu o formulă restructurată a Guvernului

Viorica Dăncilă nu vrea să renunțe la guvernare. Deși le-a spus colegilor de partid că are majoritatea în Parlament, premierul ar vrea să tergiverseze cât mai mult un vot pentru restructurarea Guvernului.

În timp ce șefa PSD i-a strâns la partid pe toți liderii din țară, pentru a-și stabili strategia, opoziția continuă negocierile pentru moțiunea de cenzură.

Potrivit unor surse din partid, Viorica Dăncilă şi-a anunţat colegii că este hotărâtă să meargă în Parlament cu o formulă restructurată a Executivului.

Sfătuită de colegi, şefa PSD vrea să se folosească de toate cele 45 de zile pe care le are la dispoziţie şi să ceară votul de încredere în a doua jumătate a lunii octombrie. În plus, Dancilă şi-a asigurat colegii că partidul său are încă majoritatea necesară pentru a păstra guvernarea.

Viorica Dancilă, premierul României: „Refuzul de a numi interimari este un abuz constit şi de putere pe care Iohannis îşi permite să-l facă. Luăm în calcul restructurarea în Parlament."

Ca să deblocheze măcar parţial activitatea în Guvern, Viorica Dancilă a transferat atribuţiile Ministerului pentru relaţia cu parlamentul la Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să poată fi adoptate şi ordonanţe de urgenţă, chiar dacă portofoliul este condus interimar.

Executivul ar urma să adopte un astfel de act normativ pentru prelungirea cu patru zile a perioadei în care românii din străinătate se pot înscrie în registrul electoral, pentru alegerile prezidenţiale.

Pe de altă parte, social-democraţii tergiversează votul pentru restructurare şi pentru că au nevoie de timp ca să îşi negocieze susţinerea politică. PSD mai are nevoie de 25 de aleşi de la alte formaţiuni, în ciuda asigurărilor premierului. În aceste condiţii, liderii formaţiunii cauta să îi atragă de partea lor pe nemulţumiţii din partidul lui Călin Popescu-Tăriceanu, dar şi pe aleşii de la minorităţile naţionale, altele decât maghiarii.

Mai este un motiv pentru care PSD amână votul din Parlament. În acest fel, susţin unii social-democraţii, opoziţia este obligată să depună moţiunea de cenzură. De altfel, PNL poartă negocieri cu partidul lui Victor Ponta şi cu nemulţumiţii din ALDE. Împreună, au agreat ca moţiunea de cenzură să fie depusă în a doua jumătate a lunii septembrie.

Raluca Turcan, liderul deputaţilor PNL: „Există angajament ferm pe semnarea moţiunii de cenzură. Există o solicitare din partea celor de la Pro România ca PSD să ia în calcul retragerea Vioricăi Dăncilă din competiţia pentru preşedinţia României şi venirea în Parlament pe o structură modificată a Guvernului, cu miniştri noi care să se desprindă de abordarea nocivă de guvernare a celor care fac acum parte din Guvern."

Până atunci, însă, PSD mai are de rezolvat şi conducerea Senatului. După demisia lui Călin Popescu-Tăriceanu, PSD l-a nominalizat pe Teodor Meleșcanu pentru această funcţie, aşteptând, la schimb, voturile nemulţumiţilor din ALDE. Ameninţat cu excluderea din propriul partid şi fără voturi aduse social-democraţilor, Teodor Meleșcanu se poate trezi fără susţinerea promisă.

