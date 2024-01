Sondaj realizat la comanda PNL. Cine ar câștiga alegerile europarlamentare, dacă s-ar vota duminica viitoare

Un sondaj realizat de The Center for International Research and Analyses la comanda PNL arată că PSD ar obţine 30% din voturi, PNL - 20%, iar AUR - 18% dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European.