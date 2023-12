„Nu mai facem alegeri”. Reacția lui Marcel Ciolacu când a văzut cine este preferatul românilor la prezidențiale

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seară, că nu comentează niciodată cifrele unor sondaje, dar, dacă Mircea Geoană este atât de bine poziţionat cum îl arată ultimele sondaje ce sens are să se mai facă alegeri.

„Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore”, a afirmat Ciolacu, scrie News.ro.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, luni seară, la Digi 24, despre sondajele care-l poziţionează pe Mircea Geoană pe primul loc în intenţiile de vot pentru alegerile prezidenţiale.

„Eu n-am comentat niciodată nici sondajele pe care le plăteşte partidul social democrat. Este opinia unui sondaj”, a răspuns Ciolacu.

Cînd i s-a atras atenţia că Mircea Goeană este pe primul loc şi la încredere şi la opţiunea de vot, Ciolacu a afirmat: „Să fie! Atunci nu mai facem alegeri, dacă e aşa de.... Ce rost mai are să facem alegeri. Dânsul are experienţă de preşedinte, a mai fost câteva ore! Cu asta am încheiat”.

Preşedintele PSD a mai afirmat că „există sondaje şi sondaje”.

„N-am nicio problemă, este pe primul loc, foarte bine, să candideze”, a adăugat Ciolacu.

El afirmă că nu a făcut sondaje care să-l vizeze.

„Eu nu mi-am făcut sondaje în ceea ce mă priveşte. N-are rost să spun cum stă domnul Geoană (...) Eu sunt obişnuit...Ce, e primul politician care face acest lcuru, încearcă să creeze...Candidatul cel mai important pentru mine este cel pe care-l vor decide colegii mei”, a mai afirmat liderul PSD.

Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoană se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Şoşoacă, George Simion şi Nicolae Ciucă, relevă datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

Dacă Geoană nu candidează, primul loc îi revine lui Ciolacu, cu 27,4% din voturi, urmat de Şoşoacă, Simion şi Ciucă.

„Se observă faptul că Diana Şoşoacă şi George Simion concurează pe acelaşi segment de votanţi, ceea ce înseamnă că o creştere a unuia determină automat scăderea intenţiei de vot pentru celălalt”, afirmă directorul INSCOP Research, Remus Ştefureac.

