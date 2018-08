Șeful statului a sărit în apărarea șoferului anti-PSD: Aşa ceva nu s-a mai întâmplat din comunism

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat sâmbătă, la Consiliul Naţional al PNL, faptul că "persoane care îşi expun opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie".

"Au început acţiuni de neimaginat. Persoane care îndrăznesc, atenţie, să-şi expună public opinia anti-PSD sunt luate în plină zi de Poliţie.

Aşa ceva nu s-a mai întâmplat în România din anii întunecaţi ai comunismului. Acolo am ajuns? Să ne întoarcem de unde am plecat? Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la ce au construit generaţii de români?

Acolo am ajuns să dăm cu piciorul la bunăstarea românilor, la imaginea ţării, la însăşi esenţa, coeziunea între români? Eu vă spun că nu", a spus Iohannis la Consiliul Naţional al PNL.

Astfel, șeful statului a făcut aluzie la incidentul dintre Brigada de Poliție Rutieră și șoferul Răzvan Ștefănescu, care a venit din Suedia în România cu plăcuțe de înmatriculare cu un mesaj injuriosla adresa PSD.

El a fost oprit în trafic și condus la secție, unde a rămas fără permis și fără plăcuțe. Polițiștii bucureșteni au susținut că numerele de înmatriculare nu erau legale și au deschis dosar penal pe numele său. Ulterior, acest dosar a fost clasat.

De cealaltă parte, Răzvan, care locuiește în Suedia, a spus că s-a simțit hărțuit constant de Poliție în România.

În context, președintele Klaus Iohannis a subliniat, sâmbătăt, la Consiliul Național al PNL, că există 'soluţii' pentru asemenea situaţii, iar PNL poate fi parte din acestea.

"Voi sunteţi cea mai importantă parte a acestei soluţii. PNL este un partid puternic, are soluţii şi nu este singur. Nu sunteţi singuri! Aveţi lângă voi milioane de români, alte partide în opoziţie bine intenţionate, aveţi alături societatea civilă şi vă spun că toamna acestui an şi a anului viitor trebuie să reprezinte revenirea la normalitate în România.

Nu putem să stăm cu mâinile în sân şi să vedem cum tot ce este bun, tot ce a fost construit în România este destructurat doar pentru a scăpa o mică gaşcă politică, care a pus mâna pe putere, de dosare penale. Aşa ceva nu se poate", le-a transmis şeful statului liberalilor.

