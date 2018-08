Anchetă internă la Poliție, în cazul șoferului cu numere anti-PSD. ”Se cercetează ei pe ei”

După aproape trei săptămâni de bâjbâieli, Poliția Română s-a tras singură pe dreapta și a recunoscut că a greșit. Brigada Rutieră va cere clasarea dosarului în cazul plăcuțelor cu mesaj anti-PSD, pentru că fapta nu există.

Anunțul a fost făcut sec, printr-un comunicat, nu într-o conferință, așa cum au făcut șefii poliției, când a fost deschis dosarul penal. Se va face inclusiv o anchetă internă care să arate cine a greșit. "Se vor ancheta ei pe ei" - atrag însă atenția sindicaliștii, în timp ce șoferul prins în această nebunie spune că nu regretă nimic și că ar face oricând la fel.

"Referitor la modul eronat în care Direcţia Rutieră din cadrul IGPR a realizat argumentarea, în acest caz, a Convenţiei de la Viena, din anul 1968, Inspectorul General al Poliţiei Române a dispus deja declanşarea unor verificări, la finalul cărora vor fi luate măsurile legale care se impun. În ceea ce priveşte dosarul penal, Brigada Rutieră va propune unităţii de parchet competente soluţia de clasare a cauzei", transmite IGPR.

Pe scurt, mesajul poliţiei sună aşa: am greşit, cerem închiderea dosarului, facem anchetă să vedem cine a fost de vină.

S-a ajuns aici la aproape 3 săptămâni după ce Răzvan Ştefănescu a intrat în România prin vama Nădlac şi la 3 zile după ce aceiaşi oficiali anunţau de ce şoferul rămânea fără permis şi fără numere, dar primea calitatea de martor într-un dosar penal.

Maian Badea, adjunct Direcţia Rutieră: ”Aceste numere trebuie compuse numai din numere şi litere sau numai din numere. Statele membre pot folosi aceste numere personalizate, pot folosi pe teritoriul altui stat dacă au permisiunea statului. România nu permite folosirea altor numere decât cele pe care le-am precizat mai devreme.”

Răzvan Ștefănescu, proprietarul mașinii: ”Nu am crezut că o să am probleme, d-aia am circulat cu aceste numere. puteau să mă anunţe de la început şi le schimbam. Nu au făcut-o.”

Ancheta internă ar trebui să stabilească vinovatul. Dar este privită cu suspiciune de reprezentanţii poliţiştilor.

Cosmin Andreica, lider sindical: ”E clar că informaţiile statului suedez au fost filtrate şi interpretate greșit de cei de la conducere, datorită partipriurilor pe care le au cei implicaţi. N-au cum să se cerceteze ei pe ei. Ancheta trebuie să vizeze şefii şi tocmai şefii au anunţat ancheta, lucru care mă îndoiesc că se va întâmpla. Zona politică cred că îi va proteja.”

Iulian Surugiu, lider sindicat: ”S-a făcut de râs Poliţia Romană și am pierdut mult la capitolul imagine. Dacă avem o poliţie care comite abuzuri împotriva cetăţenilor nu este în regulă.

va trebui să răspundă cineva. Cu demisii, ofiţeri sancţionaţi.”

Până atunci, procurorul care instrumentează dosarul trebuie să dea soluţia. Să accepte propunerea de clasare, ori să refuze şi să dispună alte cercetări în dosar. În primul caz, doar după emiterea ordonanţei de clasare, şoferul îşi va recupera permisul. Nu şi plăcuţele cu mesajul obscen, care vor fi trimise statului suedez.

Răzvan Ștefănescu: ”Nu regret că am pus numerele. aş face la fel.”

Şoferul nu s-a hotărât încă dacă va face plângere împotriva poliţiştilor sau dacă va cere daune morale.

