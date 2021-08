Furnizorii vor să scumpească gazele chiar și la cei care au contracte cu preț ferm. Ce fac autoritățile

Getty

Autoritățile vor face controale la furnizori de gaze naturale care au încheiat contracte cu preţ ferm pentru un an de zile şi care, acum, notifică consumatorii casnici că vor să schimbe preţul, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Controalele vor fi efectuate de Autoritatea Naţională de Reglementară în Energie (ANRE) şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

"Există o tendinţă speculativă a preţului la anumiţi furnizori, am discutat şi cu ANRE şi vor începe, împreună cu Protecţia Consumatorilor, nişte controale către furnizorii de gaze, către toţi furnizorii de gaze care au încheiat contracte cu preţ ferm pe un an de zile, ofertă fermă în urmă cu câteva luni de zile, iar acum notifică clienţii că vor să schimbe preţul iar acest lucru nu se poate. ANPC poate verifica şi poate intra foarte bine pe ofertă înşelătoare, nu poţi să minţi oamenii, iar ANRE poate să intre şi să îi amendeze cu până la 5% din cifra de afaceri pentru că nu putem accepta ca odată ce ai făcut o ofertă fermă pe un an de zile să o schimbi că aşa ţi se pare ţie", a declarat ministrul la Realitatea.net.

Virgil Popescu a explicat, în context, că furnizorii care au făcut pierderi într-un an şi-au recuperat aceste pierderi în următorii cinci ani, prin tarife.

Compensare a facturilor pentru cei care mai puțin de venitul mediu

"De-a lungul timpului, toţi furnizorii, chiar dacă într-un an de zile au făcut pierdere, această pierdere a fost recuperată în următorii cinci ani tot prin tarif. Până la urmă, un furnizor nu poate să transfere sută la sută din riscul său către clientul final. Este exclus acest lucru şi nu vom accepta acest lucru", a subliniat Popescu.

Pe de altă parte, el a anunţat că autorităţile intenţionează să acorde o compensare a preţului facturilor pentru cei care au un venit ce nu-l depăşeşte pe cel mediu.

"Ceea ce vrem noi să facem în această perioadă, pentru că nu vrem să lăsăm consumatorul român fără o protecţie în faţa acestor scumpiri, este să accelerăm aprobarea în Parlament a Legii consumatorului vulnerabil şi acest lucru se va întâmpla cum începe sesiunea parlamentară. Vrem să accelerăm aprobarea legii şi mutarea acestui termen de 1 octombrie 2022 ori de la 1 ianuarie 2022 în noul buget ori în 30 de zile, cu 1 octombrie, 1 noiembrie anul acesta. Mai mult, vrem să venim cu o compensare suplimentară pentru absolut toţi cei care au până la venit mediu", a mai precizat ministrul Economiei.

Guvernul urmăreşte modificarea actualului proiect al Legii consumatorilor vulnerabili astfel încât de sprijin la plata facturii să beneficieze mai mult de 427.000 de gospodării, cât era prevăzut până acum, a declarat, recent, ministrul Muncii, Raluca Turcan.

Sprijin pentru consumatorii vulnerabili

Săptămâna trecută, premierul Florin Cîţu s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu ministrul Energiei, cu reprezentanţii ANRE, cu cei ai Transelectrica, ai bursei de energie OPCOM şi ai Consiliului Concurenţei.

Consumatorii vulnerabili vor primi încă din această toamnă sprijin pentru plata facturilor la energie şi gaze, dacă legea care permite acordarea acestor ajutoare va fi aprobată în Parlament în septembrie, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, după această întâlnire.

Totodată, surse participante la discuţii au precizat că autorităţile urmăresc o compensare suplimentară pentru această iarnă de care să beneficieze mai mulţi consumatori, pe lângă cei vulnerabili, iar, în acest moment, se analizează modalitatea de încadrare legislativă a acestui ajutor.