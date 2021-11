Se prefigurează un guvern PNL-PSD, după ce doi premieri desemnați n-au reușit să creioneze o majoritate. Marcel Ciolacu ar pu

După două luni de criză și doi premieri care nu au reușit să adune voturile necesare pentru investirea unui guvern, situația politică se complică și mai tare.

Nicolae Ciucă și-a depus luni seară mandatul, iar discuțiile din ultimele ore duc către formarea unei majorităţi PSD-PNL.

Social democrații intră însă la discuţii cu pretenţii mari. Vor jumătate din portofolii, plus funcția de prim ministru.

Abia după retragerea lui Ciucă, liberalii au renunțat la ideea de a guverna doar cu UDMR şi încearcă acum să obţină o majoritate cu un alt partid. Surse politice vorbesc despre o apropiere între PNL şi PSD.

Un prim semnal ar fi ca marți liberalii n-au mai respectat înţelegerea cu USR, de a prelua interimar şefia Camerei. Ei s-au abţinut de la vot şi în acest fel Sorin Grindeanu de la PSD, premierul în mandatul căruia s-a dat Ordonanţa 13, a ajuns preşedintele Camerei Deputaţilor.

Pe de altă parte, social democrații intră la negocieri cerând funcția de prim-ministru și jumătate din portofolii, și nu oricare - Sănătatea, Internele, Finanţele sau Economia. Surse politice susțin că Marcel Ciolacu ar putea fi propunerea de premier a PSD.

Marcel Ciolacu: „Indiferent că e USR, PNL, România nu are nevoie de un guvern minoritar”.

Liberalii nu vor să renunțe nici la partenerii lor de la UDMR, ceea ce ar însemnă că trebuie să împartă și cu aceștia din portofoliile care le revin.

Csoma Bodont, lider grup UDMR din Camera Deputaților: „Credem că UDMR ar trebui să fie parte din guvern, dar în politică never say never, nu ştii ce se întâmplă.”

În interiorul PNL sunt și lideri care ar opta pentru refacerea coaliției cu USR, dar acest obiectiv pare tot mai îndepărtat.

Dacian Cioloș, președinte USR: „Urmează să se nască o alianţă toxică al cărei scop va fi păstrarea privilegiilor şi piedici pentru dezvoltarea României. Văd că sunt tot mai mulți liberali care fug în brațele PSD. Știm ce a făcut PSD-ul cât a fost la guvernare, deci putem intui la ce să ne aşteptăm.”

Președintele Klaus Iohannis ar putea face joi anunțul privind desemnarea unui nou premier, după noi consultări.