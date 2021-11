Marcel Ciolacu: ”PSD îşi asumă şi în această criză să intre la guvernare”

Agerpres

PSD îşi asumă să intre la guvernare şi toate scenariile rămân deschise în continuare, a declarat, marţi, preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, după ce premierul desemnat Nicolae Ciucă și-a depus mandatul.

"Nu este prima oară când am spus că PSD îşi asumă şi în această criză să intre la guvernare. Vom vedea înspre ce direcţie duc lucrurile. (...) Am constatat că, după încă zece zile de criză, anumiţi lideri politici au spus clar că nu poate să treacă prin Parlament un Guvern minoritar, lucru pe care noi îl spunem de la începutul crizei - indiferent dacă este un Guvern USR, PNL, PSD, România nu are nevoie în acest moment de un Guvern minoritar", a afirmat Ciolacu, la sediul PSD, potrivit Agerpres.

Întrebat care sunt condiţiile social-democraţilor pentru a intra la guvernare, Ciolacu a răspuns:

"Toate scenariile rămân deschise în continuare şi cred cu tărie că întoarcerea la popor este cea mai corectă. Nu avem condiţii, nu am discutat. Vorbesc cu toată lumea la telefon, nu am nicio reţinere indiferent din ce zonă politică vin aceste telefoane. (...) Vorbesc la telefon cu toţi actorii politici care pot ajuta la ieşirea din această criză şi să ne întoarcem la problemele adevărate ale poporului român".

El a făcut un apel la responsabilitate.

"Fac o solicitare la toţi reprezentanţii partidelor parlamentare să avem foarte mare grijă ce vorbim în această perioadă, fiindcă cu toţii suntem responsabili de declaraţiile noastre", a adăugat Ciolacu, întrebat despre afirmaţiile critice la adresa PSD făcute de liderul PNL, Florin Cîţu.

Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis l-a contactat, liderul PSD a spus că nu a avut o discuţie cu şeful statului.

"Nu am nicio certitudine, că nu sunt Nostradamus. Eu am certitudinea că în acest moment a realizat toată lumea că trebuie să ne întoarcem la adevăratele probleme ale românilor", a mai spus Marcel Ciolacu.

Biroul Executiv al PNL a decis, luni seara, ca Nicolae Ciucă să-şi depună mandatul de premier desemnat şi flexibilizarea mandatului de negociere, a anunţat preşedintele liberalilor, Florin Cîţu.