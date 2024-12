Soldații nord-coreeni care luptă pentru Rusia au primit documente false cu nume rusești, ca să pară că sunt ruși

Forțele de operațiuni speciale ale Ucrainei au anunțat într-un comunicat citat de CNN că au ucis trei soldați nord-coreeni în regiunea Kursk din vestul Rusiei și le-au confiscat documentele.

Documentele lor de identificare militară "sunt lipsite de toate ștampilele și fotografiile, numele sunt date în manieră rusă, iar locul nașterii este semnat ca Republica Tuva", se arată în declarație, făcând referire la o regiune rusă din sudul Siberiei, la granița cu Mongolia.

Dar semnăturile de pe documente sunt în limba coreeană, ceea ce "indică originea reală a acestor soldați", a adăugat declarația. "Acest caz confirmă încă o dată că Rusia recurge la orice mijloace pentru a-și ascunde pierderile de pe câmpul de luptă și pentru a disimula prezența străină", se arată în comunicat.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații americane, ucrainene și sud-coreene, numărul soldaților nord-coreeni din Rusia se situează între 11 000 și 12 000, dintre care unii s-au angajat deja în operațiuni de luptă alături de zeci de mii de forțe rusești pentru a ajuta la recuperarea unor părți din Kursk luate într-o ofensivă ucraineană în august.

Trupele nord-coreene par să fi suferit pierderi grele în regiune, potrivit oficialilor americani și ucraineni, în timp ce oficialii de la Kiev acuză Rusia că încearcă să acopere implicarea lor.

Ucraina estimează că peste 3.000 de soldați nord-coreeni au fost uciși sau răniți la Kursk, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Anterior, un înalt oficial american a declarat că Coreea de Nord a înregistrat "câteva sute" de pierderi - atât morți, cât și răniți - la Kursk din octombrie.

Un deputat sud-coreean a declarat că aproximativ 100 de soldați nord-coreeni ar fi fost uciși și aproape 1 000 răniți de când au fost desfășurați la Kursk, potrivit agenției de informații a țării.

Forțele speciale ucrainene au transmis pe 17 decembrie că, în doar trei zile, 50 de soldați nord-coreeni au fost uciși și 47 au fost răniți în timp ce luptau alături de trupele ruse în Kursk.

O unitate ucraineană a raportat că nord-coreenii - care purtau uniforme diferite de cele ale rușilor - au lansat atacuri de infanterie folosind "aceleași tactici ca acum 70 de ani", într-o referire aparentă la Războiul din Coreea, în care au fost folosite valuri de infanterie. Nici Moscova, nici Phenianul nu au recunoscut vreodată oficial prezența trupelor nord-coreene în Rusia.

Zelenski a declarat că Rusia încearcă să ascundă pierderile trupelor nord-coreene pe câmpul de luptă, recurgând la tactici extreme pentru a deghiza identitatea soldaților nord-coreeni uciși în luptă. "Rușii încearcă... să ardă literalmente fețele soldaților nord-coreeni uciși în luptă", a declarat Zelenski într-o declarație pe X la 17 decembrie, alături de un videoclip care ar arăta soldați ruși dând foc trupurilor soldaților nord-coreeni.

