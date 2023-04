Pragul pentru abuzul în serviciu. PSD îi cere lui Predoiu să explice de ce a propus 9.000 de lei, iar USR vrea prag de 1 leu

Ciolacu susține că s-a pus de acord cu președintele PNL Nicolae Ciucă să susțină propunerea care va fi făcută de Ministerul Justiției în acest sens, însă nu știe de ce a fost aleasă această sumă de 9000 de lei.

”Atât eu cât şi prim-ministrul Nicolae Ciucă am spus că sprijinim propunerea venită de la Ministerul Justiţiei, care este o propunere venită de la specialişti din Justiţie. Dacă s-a schimbat ceva, nu am nicio problemă, putem să propunem şi un euro, nu asta este important”, a spus preşedintele PSD, potrivit Neews.ro.

Întrebat dacă PSD susţine varianta unui prag de 6.000 de lei sau cea cu 9.000 de lei, Ciolacu a spus:

”Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă în schimb cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului Justiţiei. Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă, am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei. Nu mă întrebaţi pe mine ce s-a schimbat. Eu v-am spus ce am susţinut public”.

”Colegii au fost informaţi de către domnul Predoiu, şi domnul Predoiu, normal, fiind ministrul Justiţiei, să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi cum este abordarea”, a mai explicat Marcel Ciolacu.

USR propune ca pragul pentru abuz în serviciu să fie unul simbolic

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat luni că pragul pentru abuzul în serviciu ar trebui să fie unul simbolic, cum ar fi echivalentul unei pensii pentru invaliditate sau de un leu.

"Asistăm săptămâna aceasta la instaurarea agendei legislative a Liviu Dragnea în Parlament şi e cumva ironic că Liviu Dragnea s-a apucat de gătit, dar reţeta o execută Ciolacu şi cu Ciucă, conştiincios. Am văzut săptămâna trecută, absolut revoltător, un prag pentru abuz în serviciu de 250.000 de lei şi apoi liderii acestei coaliţii au fost incapabili să explice cine l-a propus şi de ce l-au votat, pentru că, să fie foarte clar, acest prag de 250.000 de lei a fost votat conştiincios de PSD şi PNL. (...) USR este împotriva ideii de prag şi considerăm că decizia CCR este una eronată, dar, în acest context, ca să nu le dăm şansa borfaşilor să scape, până o să existe o altă majoritate acolo, se pare că juridic trebuie un prag. Propunem ca acesta să fie simbolic, fie un leu, poate să fie o pensie de invaliditate sau o pensie medie pe economie, ceva simbolic", a spus Drulă la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a menţionat că USR va ataca proiectul la Curtea Constituţională dacă trece în forma propusă la Senat sau cu pragul de 250.000 de lei.

"Aceasta este agenda pe care o propun României. O agendă infracţională şi vedem o reeditare a 'Comisiei Iordache'. Astăzi, pe repede înainte, se face dezbaterea pe abuzul în serviciu în comisia doamnei Vicol. De ce trebuie o dezbatere pe repede înainte când sunt nişte teme care trebuie aşezate, cu societatea civilă, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale, cu toată lumea la masă, găsite formele cele mai bune pentru aceste modificări ale Codurilor?", a mai spus Cătălin Drulă.

