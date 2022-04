România vrea gaze din Marea Neagră. Ce prevede noua Lege offshore, care ajunge în Parlament

Shutterstock

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că vineri va fi depus la Parlament proiectul noii legi offshore, sub semnătura sa, a premierului Nicolae Ciucă şi a preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor.

"De la 9,00 dimineaţa am stat până la 11,00, (...) a întârziat şi premierul la şedinţa de Guvern, a început mai târziu, am stat împreună cu ministrul de Finanţe, cu secretarul general al Guvernului şi ministrul Energiei să finalizăm legea offshore. O să mai avem o întâlnire după ora 14,00. Mâine, sub semnătura mea, a domnului prim-ministru Nicolae Ciucă şi a domnului preşedinte Kelemen Hunor va fi depusă, la Parlament, legea offshore, astfel încât să ne încadrăm în perspectiva ca cel târziu în 2027 din Marea Neagră să înceapă exploatarea gazelor", a spus joi Ciolacu, la DCNews, potrivit Agerpres.

El a adăugat că proiectul menţionează că statul român va fi prioritar la accesul la aceste zăcăminte de gaze.

"Este o noutate. Întâi cumpără statul român şi companiile româneşti acest gaz, apoi se poate exporta surplusul. (...) Cert este - statul român va câştiga 60%, companiile OMV şi Romgaz, companii de stat, 40% din beneficiile din gazul din Marea Neagră. Noutatea este şi această abordare pe onshore, de mare adâncime, acele zăcăminte majore la mare adâncime descoperite în judeţul Buzău, în judeţul Brăila", a afirmat Ciolacu.

În luna martie, fostul președinte al PNL, Florin Cîțu, afirma că sunt deja companii care, imediat după ce va fi aprobat actul normativ, vor extrage gaze naturale din Marea Neagră şi le vor pune pe piaţă.

Legea offshore se referă la redevențele pe care le vor primi companiile care exploatează zăcămintele de gaz natural din Marea Neagră.

OMV Petrom a anunțat deja că așteaptă schimbarea legislației, într-un reportaj ”România, te iubesc!”.

Cristina Verchere, CEO OMV Petrom: ”Ce se întâmplă acum? Așteptăm modificări la legea offshore. Dacă am fi avut o lege bună în 2018, la sfârșitul acestui an extrageam deja gaze din perimetrul Neptun Deep. Noi suntem hotărâți să investim dacă se modifică legea offshore. Dacă autoritățile fac modificările în curând, noi vom aproba investiția la începutul anului 2023.”

A fost nevoie de un război la granițele României pentru ca politicienii români să realizeze nevoia investițiilor din Marea Neagră.

Zăcământul de gaz Neptun Deep este la o adâncime de peste 3 kilometri sub nivelul marii, acolo unde condițiile sunt mult mai grele și necesită tehnologie specială.

După închiderea zăcământului Groningen din Olanda, Neptun Deep ar putea fi cea mai mare rezervă exploatată din Europa, am putea deveni independenți de gazul rusesc și am putea chiar exporta pentru a acoperi deficitul european.

Ce prevede proiectul noii Legi offshore

Proiectul noii Legi offshore, consultat de Știrile Pro TV, arată că pragurile de supraimpozitare rămân aceleași ca și până acum, cu mențiunea că se modifică baza de calcul, astfel că, la final, impozitele ar urma să fie mai mici.

De asemenea, se vor putea face deduceri de până la 40% - față de 30 %, cât este în prezent - iar impozitul va fi calculat în funcție de aceste deduceri.

Nu în ultimul rând, proiectul Legii offshore prevede că nu va mai exista un preț de referință dat de Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Iar prețul minim de la care va începe supraimpozitarea va fi de 85 lei pe MWh.

Au introdus, însă, un articol care spune că doar în condiții de criză energetică, printr-o dispoziție a ministrului Energiei, piața internă va fi prioritară.

În schimb, redevențele rămân aceleași.

Pe de altă parte, a fost eliminat un amendament la partea de sancțiuni, care preciza că cei care nu respectă acordurile petroliere primesc o amendă de 10% din cifra de afaceri.