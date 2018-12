Răzvan Ștefănescu, șoferul devenit celebru pentru plăcuțele anti-PSD, candidează la europarlamentare

Inquam Photos / Octav Ganea

Răzvan Ştefănescu - românul din Suedia care a declanşat un scandal în România din cauza unor plăcuțe de înmatriculare auto cu un mesaj ofensator la adresa PSD - a decis să candideze, ca independent, la alegerile europarlamentare.

”Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor pentru Parlamentul European, asta după multe gândiri şi răzgândiri.

Am decis să fac acest pas pentru că NU sunt mulţumit de calitatea oamenilor care îi reprezintă pe români în faţa Europei, pentru că m-am săturat să fim mințiți și pentru că îmi doresc să fac mai mult pentru noi. Vreau ca noi toţi, cei din Diaspora, să fim şi mai uniţi, mai ales acum când ţara noastră, pe care am fost obligaţi s-o părăsim, trece prin clipe cumplite. Vreau să putem vota liber, fără sabotaje de genul celor din 2014, să ajutăm măcar cu un simplu vot România.

Ştiu că va fi greu și asta pentru că legislația electorală din România spune că o persoană care vrea să candideze la alegerile europarlamentare, ca independent şi nu pe liste de partid, trebuie să strângă 100.000 de semnături. Dar tocmai de aceea mă bazez pe sprijinul vostru. Sunt român şi iubesc România la fel ca voi toţi, vreau să fac ce pot eu mai bine pentru ţara mea. Doar împreună putem reuși!”, a declarat Răzvan Ştefănescu pentru ziaristii.com.

Pe 7 august, dosarul penal deschis pe numele lui Răzvan Ștefănescu pentru că a circulat cu numere de înmatriculare cu mesaj anti PSD, a fost clasat. Fapta nu există, a fost de părere procurorul, după ce a analizat dovezile aduse de Poliţie.

Numerele de înmatriculare care i-au dat atâtea bătăi de cap au fost înlocuite cu altele, şi acestea emise tot de autorităţile din Suedia, iar plăcuţele de înmatriculare cu mesajul anti-PSD au fost anulate de autorităţile suedeze.

Oficialii suedezi şi-au motivat decizia spunându-ne că atunci când aprobă aceste plăcuţe personalizate, iau în considerare şi ca mesajul scris pe ele să nu fie unul jignitor. Ei declară însă că le este imposibil să evalueze intotdeauna toate combinaţiile de litere care ar putea să însemne ofense în toate ţările din lume.

