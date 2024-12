Rareș Bogdan și-a dat demisia din funcția de președinte interimar pe diaspora în PNL: ”O să-l regrete mulți pe Nicolae Ciucă”

”De ce? Am luat 60.000 de voturi. AUR a luat 200.000! Ce Dumnezeu să facem.” - a spus liberalul.

Bogdan și-a înaintat demisia către conducerea PNL în cursul zilei de luni, ca urmare a rezultatelor slabe pe care Partidul Național Liberal le-a obținut la alegerile parlamentare din 1 decembrie.

”Deci 8% am luat în diaspora. În momentul în care iei 8% în diaspora și Partidul Național Liberal ia 13,8% - 14% în țară, nu e absolut firesc ca liderul filialei din diaspora ... nu e firesc? La propunerea mea și a vechii conduceri, ultimele 10 filiale din Partidul Național Liberal trebuie să plece acasă în urma scorului. Eu sunt în ultimele 10. Eu sunt un om de onoare.

Dacă am votat ceva și am spus că asta fac, eu mi-am depus ieri la secretariat demisia. Nu mi-a cerut nimeni, nu, e firesc, să o depun. Le-am spus clar, oameni buni, am luat 60.000. Ca procent sunt doar 8% - pentru că au fost 780.000 de voturi. Pe lângă asta a fost și o greșeală a secretariatului tehnic al filialei conduse de mine, în care în ultima clipă s-a retras o doamnă, o distinsă doamna doctor de pe listă, și lista nu ne-a mai fost acceptată. Eu trebuie să-mi asum, că-s lider de filială.” - a explicat Rareș Bogdan.



Este de așteptat ca demisia să fie aprobată în cursul zilei de astăzi în ședința Biroului Permanent al PNL.

”O să-l regrete mulți pe Nicolae Ciucă”, a mai spus Rareș Bogdan, marți, într-o discuție cu jurnaliștii la Palatul Parlamentului.

